Alerta por lluvias y tormentas en Valencia, Alicante y Murcia este sábado

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este viernes avisos por lluvias y tormentas en Valencia, Alicante y puntos de la Región de Murcia, para mañana, sábado. Además, la provincia de Cádiz tendrá vientos y olas. Las localidades afectadas serán Valle de Guadalentín, Lorca, Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón, así como en Alicante. Valencia, en especial, estará solo en alerta por lluvias.

Este sábado se prevé que estará marcado por la estabilidad, con cielos poco nubosos o despejados en el resto de España, pero habrá intervalos de nubes bajas en zonas del Mediterráneo, el norte peninsular e interior suroeste, que durante el día tendrán a despejar.

En el extremo sureste peninsular e islas Pitiusas persistirá la inestabilidad, con cielos nubosos o con intervalos nubosos y chubascos acompañados de tormenta. En litorales de Murcia, como en el sur de la Comunidad Valenciana, habrá probabilidades de que estos sean fuertes.

Habrá una baja probabilidad de que los chubascos puedan afectar de forma aislada a diferentes puntos de la fachada oriental peninsular. Es posible que se produzcan algunas lloviznas en el Estrecho y en Alborán.

Por otro lado, en el archipiélago canario, tendrán cielos nubosos y precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto, que tenderán a menos.

En cuanto a las temperaturas, la AEMET prevé que en gran parte de España las máximas aumentarán y de forma leve; en los archipiélagos, el Estrecho y el cuadrante sureste peninsular. Los ascensos afectarán notablemente en varios puntos de Galicia, Cantabria y el alto Ebro. Las mínimas registrarán descensos en el Cantábrico, medio Ebro, como en el Pirineo. En el litoral mediterráneo sur y del bajo Guadalquivir se darán noches tropicales, con posibles heladas débiles en cumbres del Pirineo.

La Agencia ha comunicado que el viento de levante soplará con intervalos en el Alborán y con rachas fuertes en el Estrecho. Además, se prevé que en el Cantábrico, y del norte y nordeste en los de Galicia y sureste peninsular, Ampurdán y ambos archipiélagos, se registre viento moderado.