Landaluce: «Al principio me afectó el ‘fenómeno’ Alcaraz, pero ahora me inspira y es un referente para mí»

Martín Landaluce (Madrid, 2006) se divierte dando toques a una pelota de tenis como si fuera un balón de fútbol. Toques por allí, una vuelta al mundo por aquí… Se la pasa de espuela a Jódar, cuya respuesta choca con la red y su segundo intento también. «Me han echado la bronca por el vídeo», dice entre risas el responsable de prensa de la Federación Española Generali de Tenis. «Jódar lo estaba haciendo muy bien y justo grabaron cuando falló», defiende Landaluce, también en tono jocoso.

El buen ambiente reina en Santiago de Chile, donde España se enfrenta este fin de semana con Chile por un puesto en las Finales de la Copa Davis. A la Armada le espera una encerrona. Público en contra, la altitud de Santiago y la superficie, que muda su piel a tierra batida cuando el circuito se bate a estas alturas de año sobre pista dura. «Hay que aclimatarse rápido a estas condiciones para tratar de jugar lo mejor posible», argumenta durante su conversación con OKDIARIO un Landaluce que se disputó sobre la bocina el Challenger de Sevilla -que se juega en arcilla- para coger algo de sensaciones con la superficie.

El año de Landaluce responde al crecimiento esperado de un joven tenista, lleno de subidas y bajadas propias de un talento precoz. Alcanzó los cuartos de final en Miami y en Roma y ha encadenado siete primeras rondas posteriores. La lógica del crecimiento progresivo, tan fácil decirlo y tan complicado llevarlo a la práctica. Las expectativas alrededor de Landaluce se desbordaron desde que ganó el US Open Junior 2022, a los 16 años. Y se elevaron al cuadrado cuando ese mismo año, Alcaraz, solo tres años mayor que Landaluce, conquistó el US Open de mayores. «Al principio me afectó, pero ahora su figura me inspira. Está marcando un gran camino y, encima, es muy buena persona», reconoce.

Pregunta. En Chile os espera una encerrona ambiental y dificultades tenísticas. El circuito se juega ahora en pista dura y pasáis a tierra batida.

Respuesta. De hecho, jugué el Challenger de Sevilla un poco precipitado para aprovechar y jugar algo en tierra batida antes de venir a Chile. Si no hubiera habido Copa Davis, no lo hubiera jugado. Pero es algo que hay que hacer por compromiso con la selección y yo creo que lo hacemos encantados. Lo que pasa es eso, es un poco el intentar aclimatarse rápido a estas condiciones y tratar de jugar lo mejor posible.

P. Turno para la nueva generación. Jódar y Mérida debutan en Copa Davis.

R. Tenemos varios jugadores jóvenes que van a debutar aquí y también jugadores ya más experimentados, que, por ejemplo, el año pasado hicieron una hazaña increíble. Creo que todo congenia muy bien, lo estamos pasando bien. Son dos jugadores que, aunque debuten, ya tienen mucha experiencia en grandes escenarios y están totalmente preparados para jugar y dar un buen nivel. Todos confiamos mucho en el equipo.

P. ¿Le gusta más este formato de Copa Davis? ¿O prefiere el anterior?

R. Las dos tienen su atractivo. El jugar en visitante es muy nutritivo para los jugadores a nivel tenista y a nivel personal. Creo que nutre bastante el carácter el hecho de jugar en un ambiente como el de Chile, tan potente. Nos va a hacer mejores. Es verdad que son dos formatos que cada uno tenía muchas cosas positivas, pero este es el que nos está tocando jugar, entonces tenemos que ver cómo es el mejor y sacarle el máximo rendimiento posible.

P. ¿Cómo valora su año? Está siendo una montaña rusa.

R. Sí, es verdad. Los dos primeros meses han sido de resultados malos y tuve que hacer algunos cambios que me vinieron muy bien. Cambios en los que puse mucho trabajo y gracias a ello pude hacer esos meses tan buenos con Miami, Roma, Roland Garros, que creo que gané mucha confianza y mucha fuerza en mi juego.

P. ¿Qué cambios exactamente?

R. Estaba jugando con una raqueta de Wilson, que es la que me enamoró en pretemporada, y luego no estaba ayudándome tanto en mi juego y volvía a la Blade. Ese proceso me ayudó a darme cuenta de qué cosas quería en mi juego, qué cosas me ayudaban, qué no y estoy agradecido de haberlo vivido. También he tenido muchos partidos duros esta temporada de hierba con Fritz, contra Atmane… Después tuve un periodo un poco de estrés de final de exámenes con la universidad, creo que se juntó un poco todo y desde entonces me costó un poco más. En la gira de Estados Unidos el nivel ha sido muy bueno, con sensaciones de principios de año. Cuando me entran dudas, siempre me quiero representar a mí mismo y más veo la persona que soy y veo el jugador que soy. Gracias a eso estoy preparado para que ocurran cosas importantes.

P. ¿Cómo compagina los estudios y el tenis?

R. Tengo que ver ahora. El final de año está cargado de torneos, pero en pretemporada puedo meter más asignaturas, pero luego tengo que quitar en la otra parte del año. También hay un montón de cosas en mi día a día que me encantan y me enamoran más allá del tenis, que a lo mejor me generan un poco más de satisfacción sin ese estrés. Estoy un poco valorando qué opciones tengo y la verdad es que ninguna es mala porque hay un montón de cosas aparte del tenis que me gusta mucho hacer en mi vida y mientras pueda seguir teniéndolas y seguir desarrollándome como persona, al final es uno de los objetivos que yo tengo.

P. Hablemos del número uno del tenis español, Alcaraz. ¿Su figura motiva o genera presión por su magnitud?

R. Cuando gané el US Open Junior, él ganó el US Open y se generó esa gran expectativa. Creo que me pudo afectar un poco, al final es el referente más claro que podía tener en ese momento y más cercano en edad. Traté de asimilar esa presión intentando acercarme a él, intentando hacer buenos resultados. Creo que me perjudicó un poco, pero con el tiempo aprendí a aprovecharme de esa presión, de las oportunidades que eso generaba, del reto que fue para mí con 16 años… Y desde entonces es mucho más fácil verle como un referente y una persona que está marcando un gran camino y encima es muy buena persona. Los valores son lo más importante en un jugador de esa magnitud y creo que nos inspira a todos. Sabemos que si hubiese podido estar en esta Davis, hubiese estado. Es una persona muy comprometida con la selección y esperamos poder pasar esta eliminatoria para que esté en las finales. El fenómeno Alcaraz nos inspira y creo que es todo positivo lo que puede generar en jugadores jóvenes como nosotros y en jugadores en general.

P. ¿Qué estás leyendo en Chile?

R. El miedo a la libertad de Erich Fromm. Es un libro un poco denso que toca temas bastante interesantes. También me he traído un libro bastante diferente. El Señor de las moscas, que es más una novela sobre unos chavales que se quedan en una isla y cómo tienen que sobrevivir, que también tiene una parte filosófica. También estoy tocando bastante la guitarra, que es algo que la vuelta a Madrid me ha permitido hacer. Estas cosas hacen que el nivel dentro de la pista sea mejor y se pueda disfrutar más.