Última hora de la actualidad política hoy en directo: comienza el traslado de los invasores al campamento del puerto de Ceuta

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) han comenzado a realizar el traslado de los invasores de Ceuta que se encuentran en las playas de El Trampolín y Benítez a las instalaciones del Puerto.

El traslado comenzó sobre las 6:30 horas después de que ayer la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional denegara mediante un auto la petición de paralización inmediata pedida por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la decisión del Gobierno de instalar un campamento de acogida en el Puerto de Ceuta para atender a los inmigrantes que llegaron de forma masiva el pasado 30 de julio.

Las Fuerzas de Seguridad tratan de mantener el orden en el citado traslado, ya que algunos salían corriendo para evitar quedarse sin plaza en las citadas instalaciones provisionales que ha realizado el Gobierno.

En clave política destaca que la ministra de Defensa, Margarita Robles, preside este viernes una entrega de distinciones a personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), tras la polémica por los avisos sobre la invasión.

La ministra ha defendido la labor de los servicios de inteligencia en el marco de la crisis de Ceuta en todo momento, algo que no hicieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y media docena de ministros que afirmaron que no hubo tales informes.