Precio de la gasolina hoy 18 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Cuál es el precio de la gasolina hoy en las principales ciudades andaluzas y dónde repostar
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Si tienes que coger el coche hoy viernes y vives en algunas de las principales ciudades andaluzas como Sevilla, Cádiz o Málaga, será bueno consultar bien los datos con los precios de la gasolina para hoy 18 de septiembre, a partir de lo que reportan las propias gasolineras al Geoportal, que es la herramienta del Ministerio para la Transición Ecológica. Datos actualizados a primera hora que a continuación para que te puedas hacer una idea de cuánto se paga hoy por llenar el depósito y dónde hacerlo más barato.
Precio de la gasolina hoy 18 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
Si deseas poder saber dónde reposar hoy en Sevilla, estas son las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- Gasolinera de la Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario. El Saucejo. Calle Fray Martín Povea, 51. Precio: 1.665 €/l.
- San Juan Bautista S. Coop. And.. Villanueva de San Juan. Carretera de El Saucejo, km 0,5. Precio: 1.680 €/l.
- SCA Agraria San Antón. Pruna. Avenida de los Emigrantes, s/n. Precio: 1.683 €/l.
- Sierra del Terril SCA. Algámitas. Calle Horcajo. Precio: 1.691 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Fuentes de Andalucía. Calle Virgen del Carmen, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.739 €/l.
- Ballenoil. Sevilla. Avenida San Jerónimo, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.739 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.809 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.875 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1.895 €/l.
- Sumalca – Astigi. Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: 1.929 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.959 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1.959 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.974 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.975 €/l.
Diésel
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.620 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Mairena Agrícola, S.C.A.. Mairena del Alcor. Camino de Alconchel, 42. Precio: 1.699 €/l.
- Cepsa. Puebla de los Infantes. Carretera de Constantina, km 27,7. Precio: 1.709 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.709 €/l.
- Ilipamagna. Alcalá del Río. Variante CC-431, km 127,4. Precio: 1.717 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.729 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.729 €/l.
- SCA Agraria San Antón. Pruna. Avenida de los Emigrantes, s/n. Precio: 1.735 €/l.
Precio de la gasolina hoy 18 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas que te mostramos son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.789 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.789 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.789 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.789 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.799 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.799 €/l.
- Shell. Los Arenales. Avenida Ingeniero Félix Sancho, 19, Polígono Industrial Salinas. Precio: 1.799 €/l.
- Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.799 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.809 €/l.
Gasolina 98
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.910 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.929 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.949 €/l.
- Repsol. Olvera. Avenida Julián Besteiro, 41. Precio: 1.959 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.959 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.969 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.989 €/l.
- Q8. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 1.999 €/l.
- Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Camino del Lobo, 1. Precio: 1.999 €/l.
- E.S. El Barrial S.L.. Trebujena. Polígono El Barrial, sector 10, parcela 72, s/n. Precio: 1.999 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.738 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.759 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.759 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.764 €/l.
- E.S. Campo de Gibraltar. La Línea de la Concepción. Avenida de las Industrias, 40. Precio: 1.769 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.769 €/l.
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.769 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: 1.769 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.779 €/l.
Precio de la gasolina hoy 18 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, puedes ver a continuación dónde están las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.629 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.733 €/l.
- Agla. Pizarra. Carretera Subzona a Álora. Precio: 1.738 €/l.
- Estación Servicio Teba. Teba. Carretera MA-5404 de A-357 a MA-465, km 15,250. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 5. Precio: 1.739 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.749 €/l.
- Express. Pizarra. Calle Ingeniero Pablo Esteban Maes, 3. Precio: 1.749 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.755 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.759 €/l.
Gasolina 98
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.869 €/l.
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: 1.879 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.879 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.879 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.899 €/l.
- E.S. El Valle (Agla). Cártama. Carretera Cártama Pueblo a Estación, km 2,7. Precio: 1.979 €/l.
- Agla. Yunquera. Carretera A-366, Calle Castillo, km 1. Precio: 1.996 €/l.
- E.S. Maridi. Cómpeta. Carretera MA-111, km 16,65. Precio: 1.999 €/l.
- Galp. Fuengirola. Parcela 1.3 de la UE-3.11, Finca Valdelecrín, s/n. Precio: 1.999 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.999 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.669 €/l.
- Geds. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.689 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.689 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.729 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.749 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.755 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.755 €/l.
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.761 €/l.
- Agla. Pizarra. Carretera Subzona a Álora. Precio: 1.768 €/l.
Precio de la gasolina hoy 18 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,100. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.709 €/l.
- Ballenoil. La Carlota. Calle Ingeniería, 14. Precio: 1.729 €/l.
- Petrol&Go. La Carlota. Calle Juan de la Cierva, 2. Precio: 1.729 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1.749 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, Sector UI-3 Industrial, 66. Precio: 1.749 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.758 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.759 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.769 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.849 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.849 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.849 €/l.
- Agla. Hinojosa del Duque. Avenida Marqués de Santillana, s/n. Precio: 1.865 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.899 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.929 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.942 €/l.
- Shell. La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1.949 €/l.
- E.S. Los Llanos Agla. Zamoranos. Carretera A-333, km 6. Precio: 1.955 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.969 €/l.
Diésel
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.698 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.719 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.739 €/l.
- Geds. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.739 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.739 €/l.
- Fast Fuel Hinojosa. Hinojosa del Duque. Polígono Industrial La Dehesa, s/n. Precio: 1.747 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.756 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.759 €/l.
- Geds. La Rambla. Esquina Calle El Horno con Calle El Porrón, 1. Precio: 1.759 €/l.
Precio de la gasolina hoy 18 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Y por último, en Granada estas son la gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.670 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, Calle Trigo, 1. Precio: 1.698 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.739 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,600. Precio: 1.739 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.749 €/l.
- Petroprix. Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.759 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.759 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.759 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.759 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.839 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.839 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.889 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.889 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.889 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.889 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.889 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.899 €/l.
- E.S. Mirador de Poqueira. Pampaneira. Carretera GR-421, km 54,074. Precio: 1.925 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.929 €/l.
Diésel
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.670 €/l.
- SAT La Caña. Puntalón. Carretera Vieja de Carchuna, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril, parcela 238. Precio: 1.709 €/l.
- El Grupo SCA. Castell de Ferro. Calle Rambla Hileros, s/n. Precio: 1.712 €/l.
- Easygas. Granada. Camino de Ronda, 199. Precio: 1.729 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.739 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.739 €/l.
- Ballenoil. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina Avenida San Rafael, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Agro-Olivarera Ntra. Sra. de la Cabeza, S.C.A.. Cúllar. Avenida Andalucía, 3, A-330 km 3. Precio: 1.749 €/l.
- La Vega. Huétor Tájar. Calle Bolivia, 1. Precio: 1.749 €/l.
Con todos los listados que acabamos de ver, ya te puedes hacer una idea de dónde repostar y a cómo está el precio del litro de gasolina hoy, pero si quieres hacer tu propia consulta, puedes entrar en el Geoportal y filtrar resultados además de verlos en forma de mapa como este que te mostramos de Sevilla, a modo de ejemplo: