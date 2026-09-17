Calama investiga en secreto a empresarios venezolanos del ‘caso Zapatero’ por blanquear dinero en el rescate de Plus Ultra

El juez José Luis Calama investiga en una pieza separada el presunto blanqueo de capitales con el dinero del rescate de Plus Ultra a través de testaferros. La pieza está bajo secreto de sumario.

Calama sigue adelante con la instrucción del caso Zapatero. El juez especializado en delitos económicos está indagando sobre blanqueo a escala internacional a través de prestamistas que financiaron la aerolínea.

El juez de la Audiencia Nacional investiga en esta pieza a financieros como Luis Felipe Baca, Danilo Diazgranados, Simon Leendert Verhoeven y otros empresarios que consiguieron dinero para la aerolínea cuando estaba en números rojos.

Los prestamistas consiguieron inyectar dinero del extranjero en la aerolínea española, por lo que se les investiga por blanqueo. También Zapatero consiguió introducir en España dinero cobrado en Bolivia por mediar en una deuda de un grupo empresarial.

Investigados fuera de España

La pieza sobre el blanqueo permanece bajo secreto de sumario, ya que hay personas involucradas en la misma que se encuentran fuera de España. Este es el caso de Rodolfo Reyes, ex accionista de Plus Ultra, que permanece en Venezuela y tiene puesta una orden de detención internacional. Venezuela no suele entregar a sus nacionales.

Hay otros investigados que también están en el extranjero, como fue el caso de Luis Felipe Baca, que fue detenido en Aruba tras cursarse la orden de detención internacional. Baca fue extraditado a España y pasó a disposición judicial del juez Calama, que le investiga en la pieza separada por un presunto delito de blanqueo.

Tres líneas de investigación

Al margen de la pieza del blanqueo, el juez de la Audiencia Nacional mantiene otras dos líneas de investigación abiertas en torno al caso Zapatero. La primera de ellas es la del presunto tráfico de influencias para la consecución del rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra. Los directivos de la compañía acudieron a José Luis Rodríguez Zapatero para que desplegara sus influencias y el ex presidente les dijo que su interlocutor sería Julio Martínez Martínez, al que contrataron como consultor externo.

La segunda pieza es la de delito fiscal y contrabando que se le abrió a José Luis Rodríguez Zapatero tras encontrarse en su despacho unas joyas de alto valor. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que un perito determine cuándo se montaron estas joyas para comprobar si los delitos están prescritos. El juez, por su parte, encargó una tasación que cifró el valor de las joyas en 1,3 millones de euros.