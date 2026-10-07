Una explosión en una vivienda de Valdemoro provoca importantes daños materiales y la muerte de tres perros

A primera hora de este miércoles, los vecinos de Valdemoro han amanecido con una fuerte explosión en el interior de una vivienda. Aunque afortunadamente no hay que lamentar víctimas ni heridos humanos, el siniestro ha provocado graves daños materiales en la estructura del edificio y ha dejado un trágico balance: tres perros han fallecido por la inhalación de la densa humareda y un cuarto se recupera tras lograr ser reanimado por los equipos de emergencias.

Fuego y destrozos en la avenida Reyes Católicos

Los hechos han ocurrido en torno a las 08:25 horas de la mañana en un primer piso de uno de los bloques que conforman una urbanización cerrada, situada en el número 24 de la avenida Reyes Católicos. Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el estruendo ha despertado a buena parte del vecindario.

Por causas que en estos momentos están siendo investigadas por las autoridades, se ha producido una explosión seguida inmediatamente de un incendio. La potencia de la onda expansiva y la rápida propagación de las llamas no solo han calcinado la vivienda donde se originó el suceso, sino que han afectado de forma considerable tanto a la planta superior como a la inferior del inmueble.

Rápida intervención y tragedia animal

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado de inmediato seis dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que se han empleado a fondo durante la mañana en las labores de extinción del fuego, ventilación y revisión de los daños estructurales. Junto a ellos, se ha desplegado un amplio dispositivo sanitario del Summa 112 con carácter preventivo, al desconocerse en un primer momento el alcance personal de la explosión.

A pesar de que el suceso se ha saldado sin heridos, el drama se ha centrado en el rescate de los animales. Los efectivos de emergencias tuvieron que acceder al interior de un ático del bloque afectado, donde localizaron a cuatro perros gravemente intoxicados por la inhalación de humo.

Pese a los esfuerzos de los equipos de rescate, tres de los perros han terminado falleciendo en el lugar. El cuarto animal, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria en el momento del hallazgo, logró ser estabilizado y reanimado por los efectivos de emergencia, quedando finalmente a disposición de un centro veterinario para su recuperación.