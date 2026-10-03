Denuncian a una casa de santería de Tenerife por sacrificar animales en rituales con menores de 14 años

Una casa de santería de Guía de Isora (Tenerife) practica desde hace 10 años con impunidad todo tipo de rituales de santería de la religión yoruba en los que, según las denuncias a las que ha accedido OKDIARIO, se sacrifican animales en rituales con menores de 14 años.

En una finca apartada de miradas indiscretas, ante altares con cabezas de chivos, calaveras de apariencia humana y una cabeza de leopardo coronada, un grupo de fieles se reúne para todo tipo de ceremonias de este culto admitido en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio del Interior.

Pero no es esta creencia oscurantista lo que está en tela de juicio, sino los rituales en los que toman parte menores de edad de 14 años a los que se les rapa la cabeza y se pintan sus cuerpos.

Obligados a comer cabezas de gallos

La denuncia ante el Seprona de la Guardia Civil de algunos de esos asistentes a las extrañas ceremonias de Mano de Orula o de Iniciación las describe de esta forma: «El primer día, «pagas a Orula» entre 2000 y 5000 euros en el ritual de la mano de Orula. Te obligarán a ir vestido de blanco, después te pasarán aves por el cuerpo (codornices, palomas, gallinas o un gallo), después los sacrifican y te obligan a comer la cabeza del gallo; más tarde te escupirán con aguardiente y después te obligarán a tomar un brebaje con alcohol, 26 hierbas, pescado, rata, cáscara de huevo, aceite de corojo y miel».

La ingesta de estos brebajes es, según los maestros de ceremonias, «para quitar maldiciones y brujerías». La realidad, según los denunciantes, es que son sustancias pensadas para que pierdas tu voluntad; más tarde, sacrificarán a los animales para «dar a sus orixas y colocarán una parte en cuencos que tendrás que tomar el tercer día».

Menores desnudos ante adultos

«Los animales serán descuartizados y dejarán estas partes a los lados de tu cuerpo; rociarán tu cabeza con su sangre. El segundo día te lavas la sangre que tienes en tu cuerpo con agua repleta de hierbas y debes beber un cazo. En este mismo día, te indicarán cómo supuestamente, según ellos, va a ser tu presente y futuro. Además, te dicen que acabas de nacer, luego te dan un cofre de madera con el hueso de la cabeza del gallo y Orula». Explican.

El asunto más grave no es la tenencia y manipulación de restos de especies protegidas. Lo más alarmante es la participación de menores en estos rituales, según los denunciantes.

Según la denuncia, los menores, asustados por los hechos, se quejaron a sus padres, entre lágrimas, de que habían sacrificado animales delante de ellos, que les obligaban a no tener contacto físico con sus familiares si no eran «iniciados». «En otras ocasiones, los menores contaron que algo que le habían dado le hacía dormir más de lo normal o les obligaban a bañarse desnudos en un río en presencia de los «padrinos» adultos. Un relato que habla de presiones psicológicas a menores, de manipulación y de sacrificios de animales.

Desde la Asociación de Víctimas de la Santería, su máxima responsable, Victoria Vélez de Guevara, advierte: «Estos menores están siendo expuestos a miedos inducidos, intimidación y sometimiento a determinados mandatos. Consideramos desde la Asociación de Víctimas de Santería que estos hechos deben ser investigados de inmediato para garantizar la protección y seguridad de los menores».