El general Fulgencio Coll acusa a Marruecos de lanzar una guerra híbrida en Ceuta: «¡Fue una invasión en toda regla!»

Fulgencio Coll, ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, habla sin tapujos sobre la crisis de Ceuta y el papel que han desempeñado España y Marruecos. En esta entrevista concedida a OKBALEARES, sostiene que la llegada masiva de inmigrantes ilegales a la ciudad autónoma formó parte de una estrategia de presión por parte de Marruecos y acusa al Gobierno español de «mirar a otro lado».

PREGUNTA.- General, ¿cómo define lo ocurrido en Ceuta?

RESPUESTA.- Estamos ante una invasión en toda regla. Ceuta fue invadida violentamente. Marruecos rompió el respeto mínimo y los acuerdos de buena vecindad que tenía con España.

P.- ¿Está diciendo que no fue simplemente una crisis migratoria?

R.- No. Hay muchas maneras de hacer esta guerra híbrida. Marruecos ha utilizado la inmigración ilegal y el maldito efecto llamada. No estamos hablando, desde mi punto de vista, de un episodio migratorio rutinario, sino de una forma de presión contra España.

P.- ¿Por qué considera que se trata de una guerra híbrida?

R.- Porque hay muchas formas de hacer una guerra híbrida y no todas tienen que ser militares. En este caso se ha utilizado la inmigración ilegal como instrumento de presión. Lo que ocurrió en Ceuta fue una operación que tuvo una dimensión claramente estratégica.

P.- ¿Cree que Marruecos aprovechó una situación de debilidad de España?

R.- Sí. Marruecos aprovecha siempre los momentos de fragilidad para avanzar. Y eso es algo que debemos tener muy presente. Cuando las instituciones españolas no muestran firmeza, Marruecos encuentra un espacio para avanzar en sus intereses.

P.- ¿Considera que lo ocurrido estaba planificado?

R.- Hay, sin lugar a dudas, una operación planificada y dirigida. Y España ha mirado a otro lado.

P.- ¿Está acusando directamente al Gobierno español de no haber reaccionado?

R.- Estoy diciendo que ha faltado una respuesta seria. Cuando existe una operación planificada y dirigida y la respuesta de España no está a la altura, el problema no es solamente lo que hace Marruecos, sino también cómo responde España.

P.- ¿Hubo alguna ocasión en la que España sí respondiera con firmeza ante Marruecos?

R.- Sí. Hay que recordar la crisis de Perejil. Solo en aquella ocasión hubo una respuesta seria. El Gobierno de José María Aznar dejó una posición política seria de Exteriores.

P.- ¿Qué diferencia encuentra entre aquella respuesta y la situación que denuncia ahora?

R.- La diferencia está precisamente en la firmeza de la posición política. En Perejil hubo una respuesta seria. En cambio, ahora considero que Marruecos ha aprovechado la debilidad y España ha mirado a otro lado.

P.- ¿Qué supone, desde el punto de vista de la soberanía española, permitir una situación como la de Ceuta?

R.- Supone aceptar una presión que afecta directamente a España. Ceuta fue invadida violentamente y eso no puede tratarse como si fuera simplemente un episodio más de inmigración.

P.- Entonces, ¿cuál es su principal acusación?

R.- Que Marruecos utilizó la inmigración ilegal como una herramienta de guerra híbrida y que España no respondió con la firmeza que debía. Hay una operación planificada y dirigida y España ha mirado a otro lado.

P.- ¿Qué mensaje cree que transmite esa falta de respuesta?

R.- Transmite debilidad. Y Marruecos aprovecha siempre los momentos de fragilidad para avanzar. Por eso es necesario recuperar una posición política seria y firme.