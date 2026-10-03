UGT desbarra: defiende el «efecto positivo» de la regularización de inmigrantes en el empleo tras subir el paro en Baleares en septiembre

UGT desbarra: defiende el «efecto positivo» de la regularización extraordinaria de inmigrantes tras subir el paro en Baleares en septiembre por primera vez en los últimos cinco años.

Pero más allá de esa innegable subida del desempleo coincidiendo con ese proceso, para el secretario general de UGT en las Islas, Pedro Homar, los «efectos positivos» de la regularización de migrantes sobre el empleo son «innegables».

En esta línea, ha afirmado que «apenas» está aumentando el paro.

Pero como puso sobre la mesa tras conocerse los datos de desempleo la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social del Govern, Catalina Cabrer, el número de personas desempleadas en Baleares en septiembre fue de 26.547 (lo que representa un aumento de 493 en relación al año pasado) de los que 1.102 son personas extranjeras inscritas con el código RE, es decir, correspondientes a la regularización extraordinaria del Gobierno de Pedro Sánchez.

Con un dato más que hay que poner sobre la mesa: los extranjeros no comunitarios en situación de desempleo durante el mes de septiembre eran 4.806, nada menos que 1.580 más que en el año anterior (una subida del 49%), por lo que es innegable que «el proceso de regularización extraordinaria empieza a tener efectos en nuestro mercado laboral.

Por primera vez desde 2021, el paro interanual ha aumentado y el porcentaje de extranjeros no comunitarios en situación de desempleo se ha incrementado en un 49 %», ha destacado Cabrer, como advirtió Cabrer.

Desde el inicio del proceso de regularización, ya se han contabilizado 1.369 demandantes inscritos en las oficinas del SOIB, de los cuales 1.102 son desempleados (81,0 %), 139 son demandantes empleados (10,2 %) y 46 son demandantes fijos discontinuos (3,4 %).

La evolución temporal refleja una tendencia ascendente de las personas con el código RE: 224 altas a finales de junio, 587 a finales de julio, 870 a finales de agosto y 1.369 en septiembre.

Casi todos ellos, el 89,2%, solo tienen estudios primarios, por lo que su empleabilidad es cuanto menos complicada a corto y medio plazo.

Por islas, el paro se incrementa sobre todo en Ibiza (+6,5 %), seguida de Formentera (+2,9 %) y Mallorca (+1,9 %). En cambio, se dió un descenso en Menorca (-4,5 %).

Pero tras conocer los datos inéditos desde 2021 del aumento del desempleo en Baleares en plena temporada turística, la principal reclamación que se ha hecho desde el sindicato socialista fue dirigida a los empresarios turísticos, a los que exigió que se alarguen las contrataciones de los fijos discontinuos «lo máximo posible» para que puedan salir beneficiados de la prolongación de la temporada turística los más de 188.000 que estaban activos en junio, mediante la acumulación del tiempo de cotización y la correspondiente mejora de las prestaciones durante el invierno.