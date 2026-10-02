Bicipalma llega ya a la Playa de Palma y el resto de barrios del litoral de levante con cinco nuevas estaciones

Bicipalma llega ya a Playa de Palma y resto de barrios del litoral de levante con cinco nuevas estaciones que están ubicadas en Ciutat Jardí, en la calle Jaume Pomar i Fuster, con 15 anclajes; Passeig de Cala Gamba, en el número 12, con 16 anclajes; Es Carnatge, en la calle del Congre, con 16 anclajes; Hospital Sant Joan de Déu, con 10 anclajes; y Can Pastilla, en la calle Tramuntana, con 16 anclajes, configurando un nuevo itinerario por el litoral de la ciudad.

Durante el acto de presentación, al que también han asistido el regidor de Movilidad Toni Deudero; la gerente de la Societat Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP), Lydia Pérez, y el gerente del Hospital Sant Joan de Déu, Jaume Morey, el alcalde Jaime Martínez ha destacado que «con estas nuevas incorporaciones damos un paso importante para mejorar la conexión de BiciPalma a lo largo del litoral y llegar, por primera vez, hasta Can Pastilla».

En este sentido, ha señalado que «esta nueva conexión facilita los desplazamientos en bicicleta por uno de los principales ejes del litoral y acerca BiciPalma a más barrios y puntos de interés de la ciudad».

Martínez también ha puesto en valor la nueva estación del Hospital Sant Joan de Déu, «una infraestructura esencial de nuestra ciudad que ahora queda mejor conectada con BiciPalma, facilitando los desplazamientos tanto de sus trabajadores como de las personas que acuden diariamente a este centro».

Culminación de la Fase III

La entrada en funcionamiento de estas seis estaciones permite culminar la Fase III de ampliación de BiciPalma, que ha supuesto una inversión de 750.000 euros.

En total, esta fase ha permitido instalar 16 nuevas estaciones e incorporar 150 nuevas bicicletas, todas ellas eléctricas, ampliando de forma significativa la cobertura del servicio. Con la Fase III, BiciPalma cuenta ya con 102 estaciones y 1.080 bicicletas, y alcanza un 90 por ciento de electrificación de las estaciones.

Las estaciones incorporadas durante esta fase están ubicadas en Sa Teulera, Son Dureta, Son Armadams, Avinguda Picasso, Son Castelló, Sa Indioteria, Son Espanyol, Son Sardina, Son Cladera y Son Fuster, además de las seis que entran en funcionamiento este viernes.

Esta ampliación permite extender BiciPalma a nuevos barrios y facilitar la continuidad de los desplazamientos, conectando con la red de carriles bici y favoreciendo la intermodalidad con las líneas de la EMT y los aparcamientos disuasorios, fomentando así una movilidad más sostenible.