Saltan las alarmas en el pequeño comercio de Palma: caída de las ventas de hasta un 15% pese al auge del turismo, lo que demostraría, a juicio del vicepresidente de la patronal Afedeco, Pedro Miró, que «hay una desconexión creciente entre la intensidad turística y la actividad comercial».

En este sentido, Afedeco insiste en que el debate económico no puede limitarse únicamente al número de visitantes.

«Durante este verano hemos tenido niveles de ocupación extraordinariamente altos, pero eso no ha evitado que el comercio esté vendiendo menos en términos reales. La clave ya no es cuántos turistas vienen, sino dónde se está quedando el gasto que generan», afirma el vicepresidente.

Hay que recordar a este respecto que el pasado mes de agosto, las pernoctaciones cayeron un 0,7 % en Baleares respecto al año anterior a pesar de subir un 3,9 % el número de viajeros, lo que, unido al retroceso de las ventas minoristas, todo apunta a cambios en los patrones de consumo y en la distribución del gasto turístico.

«Todo indica que el gasto se está redistribuyendo hacia otros ámbitos como el alojamiento, el ocio o las experiencias, y el comercio de proximidad está perdiendo peso en ese reparto», añade Miró.

La federación mayoritaria de comercio de las Islas Baleares, advierte por ello de un cambio de tendencia significativo en la evolución del comercio minorista tras conocerse los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan las ventas en agosto en un 2,7 %, frente al crecimiento del +6,6 % registrado en el mismo mes del año anterior.

Afedeco subraya que esta situación no cuestiona la importancia del turismo, pero sí pone de manifiesto la necesidad de analizar con mayor profundidad cómo se reparte la riqueza que genera.

«El turismo es esencial para Baleares, pero tenemos que asegurar que su impacto llegue también al comercio de proximidad, que es el que sostiene buena parte del empleo y de la vida económica de nuestras ciudades», señala.

Por ello, la Federación reclama incorporar nuevos indicadores que permitan medir con mayor precisión la relación entre actividad turística y comercio, incluyendo no solo ventas, sino también márgenes, costes, rentabilidad y empleo.

«Los datos nos obligan a hacer una reflexión seria. No basta con crecer en número de visitantes si ese crecimiento no se traduce en una mejora real para el tejido comercial. Necesitamos entender qué está pasando y actuar en consecuencia», concluye Miró.

Afedeco asegura que continuará analizando la evolución de estos indicadores y considera clave conocer los próximos datos de gasto turístico para evaluar con mayor precisión el impacto real de la temporada sobre el comercio balear.