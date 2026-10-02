La receta de Vox para que haya más vivienda en Mallorca y baje el precio: más suelo, licencias rápidas y menos burocracia

La receta de Vox para que haya más vivienda en Mallorca: más suelo, menos burocracia, licencias más rápidas y menor presión fiscal para que construir y poner unidades en el mercado deje de ser un proceso lento y costoso.

«No se puede pretender solucionar una emergencia de vivienda poniendo obstáculos a quienes quieren construir, rehabilitar o alquilar. Si hay pocas viviendas, la respuesta tiene que ser aumentar el número de viviendas disponibles», ha apuntado el portavoz de Vox en el Consell de Mallorca, Toni Gili.

Gili ha denunciado que el acceso a la vivienda se ha convertido en «uno de los mayores problemas que sufren nuestros jóvenes, nuestras familias y nuestros trabajadores» y ha advertido de que «cada vez resulta más difícil que una persona que trabaja, cotiza y quiere formar una familia pueda permitirse comprar o alquilar una vivienda en Mallorca».

«No podemos aceptar como normal que un joven mallorquín tenga que marcharse de su municipio porque no puede pagar un alquiler, que una familia tenga que dedicar una parte desproporcionada de sus ingresos a la vivienda o que un trabajador no encuentre un hogar que pueda pagar con su salario», ha señalado.

El portavoz ha defendido que el problema tiene una causa fundamental: «Hay mucha más demanda que oferta y las administraciones llevan demasiado tiempo sin solucionar ese desequilibrio».

«La vivienda no aparece por decreto ni se construye poniendo más burocracia, más impuestos y más restricciones. Si queremos que bajen los precios y que nuestros jóvenes puedan acceder a una casa, tenemos que construir más viviendas», ha afirmado Gili.

El portavoz de Vox ha criticado tanto las políticas impulsadas por los gobiernos socialistas como las desarrolladas por el PP cuando ha tenido responsabilidades de gobierno.

«PSOE y PP llevan años prometiendo soluciones mientras el problema no deja de crecer. Unos recurren al intervencionismo y a los controles; otros anuncian planes y medidas que siguen sin generar la cantidad de vivienda que necesita Mallorca. Los mallorquines están cansados de anuncios: necesitan viviendas», ha manifestado.

Vox defenderá en el pleno ordinario del próximo jueves 8 de octubre una moción para reclamar medidas concretas que permitan garantizar el derecho de los mallorquines a acceder a una vivienda y reforzar la protección de la propiedad privada.

«Mallorca necesita vivienda para quienes viven y trabajan aquí. Necesita vivienda para nuestros jóvenes, para nuestras familias y para quienes sostienen nuestra economía con su trabajo. No podemos resignarnos a que acceder a un hogar sea un privilegio reservado a quienes tienen un patrimonio elevado», ha defendido Gili.

La moción de Vox insta también al Gobierno balear y al Gobierno socialista a incrementar sustancialmente la disponibilidad de vivienda protegida y asequible, revisando aquellas limitaciones, requisitos y ratios que, a juicio de la formación, dificultan la promoción de nuevas viviendas.