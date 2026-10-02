Poner un periódico viejo en el interior de los zapatos mojados por la lluvia o el sudor: para qué sirve y qué beneficios tiene

Guardar los zapatos con papel de periódico en su interior es uno de esos trucos caseros que se repiten desde hace generaciones, y que los especialistas en limpieza y conservación de calzado siguen recomendando hoy. Su función es simple pero efectiva: absorber la humedad que queda atrapada después de usar el calzado bajo la lluvia o durante horas de transpiración.

Aunque el zapato parezca seco por fuera, el interior suele retener humedad varias horas después de haberlo dejado de usar. Ese exceso de agua no solo genera malos olores, sino que también favorece la aparición de hongos, deformaciones y un desgaste más rápido de los materiales.

Cómo actúa el papel de periódico dentro del calzado

El papel de diario tiene una textura porosa que le permite absorber líquido de forma progresiva, sin empapar de golpe ni dañar el material del zapato. Al colocarlo arrugado dentro del calzado, ayuda a secar el interior de manera pareja y evita ese olor a «encierro» que aparece cuando el calzado no logra ventilarse.

Además de absorber la humedad, el papel cumple otra función menos conocida: al rellenar el zapato, ayuda a que mantenga su forma original. Esto resulta especialmente útil en botas, zapatillas o calzado de cuero, materiales que tienden a deformarse cuando pasan mucho tiempo guardados sin nada en su interior.

Ese proceso de secado lento es clave: si el calzado se seca demasiado rápido, cerca de una fuente de calor directa, el material puede resecarse, agrietarse o perder flexibilidad. El papel de diario, en cambio, retira la humedad de forma gradual y no somete al zapato a cambios bruscos de temperatura.

Cuándo conviene usar este truco casero para el calzado

El truco se vuelve todavía más útil en invierno, en días de lluvia o en épocas húmedas, cuando los zapatos tardan mucho más en secarse de forma natural. Por eso, muchas personas colocan el papel antes de dormir y lo dejan actuar toda la noche: al día siguiente, buena parte de la humedad ya fue absorbida.

Cuando el calzado se mojó mucho o estuvo expuesto a lluvia intensa, conviene cambiar el papel cada pocas horas, ya que llega un punto en el que se satura y deja de absorber con la misma eficacia. Retirar el papel húmedo y reemplazarlo por uno seco acelera notablemente el proceso.

Otros beneficios que muchas personas no conocen

La humedad acumulada crea un ambiente propicio para bacterias y hongos, responsables de buena parte de los malos olores del calzado. Al reducir esa humedad, el papel de diario ayuda indirectamente a frenar la proliferación de esos microorganismos.

Este truco resulta especialmente útil para el calzado deportivo, que suele ser el más propenso a desarrollar olores fuertes por el uso intensivo y por el material sintético de muchas zapatillas, que transpira menos que el cuero.

Algunas personas combinan este método con bicarbonato de sodio o con sobres absorbentes de sílice para potenciar el efecto antihumedad. Más allá de absorber agua, rellenar los zapatos con papel también sirve para evitar arrugas en el cuero, acelerar el secado tras la lluvia y proteger el interior del calzado cuando queda guardado durante mucho tiempo.

No es casualidad que las propias marcas de calzado utilicen distintos tipos de papel dentro de las cajas: buscan justamente conservar la estructura del producto durante el almacenamiento y el transporte, el mismo principio que aplica este truco casero para prolongar la vida útil de cualquier par de zapatos.