Woody Allen (90 años) sobre la vida: «¿Sabes cuál es mi filosofía? Que es importante pasarlo bien, pero también hay que sufrir un poco, porque, de lo contrario, no captas el sentido de la vida»

Woody Allen cumplió 90 años en diciembre de 2025 y sigue siendo uno de los cineastas más prolíficos y más discutidos de la historia del cine. Director de más de 50 películas, desde Annie Hall hasta Midnight in Paris, guionista, actor, músico de jazz y escritor, Allen ha construido a lo largo de décadas una obra en la que la angustia existencial, el humor y la búsqueda del sentido de la vida conviven de forma inseparable. Esa misma mezcla aparece en una de sus reflexiones más personales: «¿Sabes cuál es mi filosofía? Que es importante pasarlo bien, pero también hay que sufrir un poco, porque, de lo contrario, no captas el sentido de la vida».

Una frase que, viniendo de quien ha hecho de la neurosis y el sufrimiento una forma de comedia durante noventa años, tiene mucho más fondo del que parece.

La trampa de la felicidad sin contraste

Lo que Allen plantea en esta reflexión conecta con una de las paradojas más antiguas de la filosofía: que la experiencia del sufrimiento no es sólo inevitable, sino necesaria para que la alegría tenga sentido real. Una vida sin ninguna forma de dificultad, de pérdida o de dolor no produciría felicidad genuina, sino simplemente la ausencia de malestar, que no es lo mismo.

Los filósofos estoicos ya señalaban que valoramos lo que podemos perder. La salud se aprecia de verdad cuando se ha estado enfermo. El calor del hogar se percibe con intensidad cuando uno ha pasado frío. La compañía de alguien querido pesa más cuando se sabe lo que es la soledad. Sin ese contraste, las experiencias positivas se vuelven ruido de fondo, algo que se da por sentado y que deja de generar ningún tipo de gratitud o de disfrute consciente.

Sufrir un poco, no sufrir mucho

La precisión de Allen en esta frase merece atención. No dice que haya que sufrir, sino que hay que sufrir un poco. Es una distinción importante. No está reivindicando el dolor como un valor en sí mismo ni proponiendo una visión masoquista de la existencia. Está señalando que una dosis de dificultad, de frustración o de tristeza forma parte de la experiencia humana completa, y que quien intenta evitarla a toda costa se queda con una versión incompleta y superficial de lo que significa vivir.

Es, en el fondo, la misma advertencia que hace la psicología cuando habla de los peligros de la evitación experiencial: intentar eliminar sistemáticamente cualquier forma de malestar no produce bienestar, sino una sensibilidad cada vez mayor al dolor y una capacidad cada vez menor para tolerarlo. El sufrimiento razonable, atravesado y procesado, construye una solidez interior que la comodidad constante no puede proporcionar.

El humor como forma de mirar el dolor de frente

Pocos cineastas han explorado esta tensión con tanta consistencia como Allen. Sus películas están protagonizadas por personajes que sufren, que se equivocan, que pierden lo que quieren y que buscan sin encontrar. Y sin embargo son comedias, o algo muy parecido a ellas. El humor de Woody Allen no niega el dolor, lo mira de frente y encuentra en él algo reconocible, algo compartido, algo que produce risa precisamente porque es verdad.

Esa capacidad de reírse del propio sufrimiento sin minimizarlo es quizás la expresión más sofisticada de lo que su filosofía propone. No se trata de ignorar el dolor ni de celebrarlo, sino de integrarlo como parte de una experiencia que, en su totalidad, tiene sentido precisamente porque incluye ambas cosas.

Noventa años mirando la misma pregunta

Lo que hace especialmente significativa esta reflexión es la edad desde la que se pronuncia. A los 90 años, Woody Allen ha tenido tiempo suficiente para comprobar si su filosofía resistía el paso del tiempo. Y la sigue sosteniendo. No como una conclusión triunfal sino con la misma ironía dubitativa de siempre, con la pregunta implícita de si realmente se puede captar el sentido de la vida o si todo el intento no es más que otra forma de entretenerse mientras dura.

Pero esa duda también es, a su manera, parte de la respuesta.