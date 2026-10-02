El secreto de Paz Vega (50 años) para mantenerse en forma: «En vez de coger un taxi, voy y vuelvo andando. En lugar de usar el ascensor, subo y bajo escaleras»

A sus 50 años, Paz Vega mantiene una relación con el ejercicio basada en la constancia. La actriz ha practicado deporte durante buena parte de su vida y, aunque sus hábitos han ido cambiando con el paso del tiempo, existe una actividad que ocupa ahora un lugar especialmente importante: salir a andar.

«Me encanta caminar. Me calma… Cuando tengo un problema, salgo tres o cuatro horas y vuelvo con una solución», ha explicado cuando le preguntan por sus secretos de belleza.

Nosotros sabemos que su rutina no se limita a dar paseos. Paz Vega combina diferentes disciplinas, desde el pilates y el yoga hasta el entrenamiento de fuerza y las sesiones de cardio. El objetivo, según ha contado ella misma, no consiste en adelgazar o perseguir una determinada imagen corporal, sino en conservar la salud y mantenerse activa.

Natación y largas caminatas

La relación de Paz Vega con el deporte comenzó mucho antes de que alcanzara la popularidad como actriz. La natación ha sido una de las disciplinas que más ha practicado y llegó a mantenerse vinculada a este deporte hasta los 25 años.

«Deporte he hecho mucho durante toda mi vida. He sido nadadora hasta los 25 años y ahora lo que me gusta es caminar. Hablo de caminatas largas», ha contado. También ha practicado balonmano, otra experiencia deportiva que contribuyó a convertir la actividad física en una parte habitual de su vida.

Con el paso de los años, sus necesidades han cambiado y también la forma de entender el ejercicio. Las caminatas se han convertido en uno de sus recursos principales, tanto por sus beneficios físicos como por el efecto que tienen sobre su estado de ánimo.

La actriz ha explicado que caminar le permite ordenar sus pensamientos y afrontar los problemas con mayor claridad. No necesita necesariamente acudir a un gimnasio para mantenerse en movimiento: buena parte de su actividad se integra en decisiones aparentemente pequeñas de la vida diaria.

Pilates, yoga y cardio

Precisamente ahí reside una de las claves de su rutina. Paz Vega ha contado que intenta aprovechar ciertas situaciones para caminar y subir escaleras en lugar de recurrir siempre a las opciones más cómodas.

«En vez de coger un taxi voy y vuelvo andando. En vez de coger el ascensor, subo y bajo escaleras», ha revelado. Son pequeños gestos que, acumulados a lo largo del día, permiten reducir el tiempo que permanece sentada y mantener cierto nivel de actividad sin necesidad de convertir cada jornada en un entrenamiento.

La artista también incorpora ejercicios más específicos. Practica pilates y yoga, disciplinas que le permiten trabajar aspectos como la movilidad, la flexibilidad y el control corporal. A ello añade entrenamiento de fuerza y cardio, dos componentes que considera importantes dentro de una preparación física completa.

La alimentación ocupa un lugar central

El ejercicio no es el único aspecto al que presta atención. Paz Vega concede una importancia considerable a la alimentación, especialmente desde que es madre y comenzó a preocuparse más por los hábitos alimentarios de sus hijos.

«Me preocupa mucho que cada vez comamos peor», ha señalado. Por eso procura que en su nevera haya pocos productos procesados y limita el consumo de refrescos, dulces y comida rápida. Su preocupación, según ha explicado, tiene que ver principalmente con la salud y con los hábitos que se adquieren desde edades tempranas.

Su postura es especialmente clara cuando habla de los alimentos ultraprocesados. «Soy obsesiva con eso. Prefiero no comer a tomar un procesado, un sándwich de no sé qué», ha afirmado.

En su cesta de la compra predominan, según ha contado, los alimentos frescos. También ha explicado que procura cenar pronto y que presta atención a la hidratación, otro aspecto que considera importante tanto para el bienestar general como para el cuidado de la piel.

Una cuestión de salud, no de edad

La rutina de Paz Vega no responde, por tanto, a una fórmula única ni a un entrenamiento especialmente exigente. Caminar durante horas, utilizar las escaleras, practicar yoga y pilates, entrenar fuerza y cardio y cuidar la alimentación forman parte de un estilo de vida construido progresivamente.

Con 50 años, la actriz parece haber encontrado en esa combinación una forma de mantenerse activa sin convertir el ejercicio en una obligación aislada. El movimiento está integrado en su día a día y caminar ocupa un lugar especial porque le proporciona tanto actividad física como un espacio para pensar.

Su mensaje se aleja así de las rutinas destinadas exclusivamente a modificar el aspecto físico. La idea que repite Paz Vega es otra: hacer ejercicio para estar sana, cuidar lo que come y mantener hábitos que puedan sostenerse con el paso del tiempo. En su caso, la constancia pesa más que la intensidad y los pequeños gestos cotidianos terminan formando parte de una estrategia de bienestar mucho más amplia.