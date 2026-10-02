Ganó 4 premios Oscar con un reparto estelar: esta semana puedes ver gratis la increíble película que adapta el mundo literario de Stefan Zweig

Como cineasta, ser reconocible por un plano representa una virtud incontestable. Una característica que certifica una identidad e imaginario cultural propios. Una marca, un sello imperecedero. Sin embargo, si ese estilo no evoluciona, el solipsismo autoral puede representar un arma de doble filo que termina agotando a los espectadores. Le pasó a Tim Burton en su momento y ahora, esa situación está condenando en cierta medida la obra actual de Wes Anderson. Pero mucho antes de sus recientes fracasos críticos, el realizador estadounidense alcanzó la cima de su forma y clase narrativa con la que es, sin dudas, la mejor película de su filmografía que esta semana puedes ver completamente gratis: El Gran Hotel Budapest.

Estrenada en 2014, Anderson se nutrió de los textos del escritor austriaco Stefan Zweig para capturar esa sensación nostálgica de cambio de época, donde lo bello, las formas y la educación representaban los principales símbolos de resistencia de entreguerras que se precipitaba de nuevo hacia un clima de desesperanza, ante el avance totalitario y frente al derrumbamiento de la cultura europea.

Y como ya nos tenía acostumbrados desde sus primeros títulos, el realizador lo filmó todo desde su particular control estético, creando unos planos simétricos obsesivos por el punto central del encuadre y con una tonalidad pastel saturada. Al inconfundible tratamiento se le sumó además todo un reparto coral de estrellas, desde sus ya habituales Jeff Goldblum, Adrien Brody, Willem Dafoe y Jason Schwartzman a un Ralph Fiennes que se marca una de las mejores interpretaciones de su carrera.

¿De qué trata ‘El Gran Hotel Budapest’?

La trama de El Gran Hotel Budapest nos narra las extravagantes aventuras de Monsieur Gustave H. (Fiennes), un legendario conserje de un lujoso hotel alpino, y Zero Moustafa (Tony Revolory), su fiel e inexperto botones. Su tranquila rutina cambia por completo, cuando una anciana y adinerada huésped fallece en extrañas circunstancias, heredando Gustave una valiosa pintura renacentista. Acusado injustamente de asesinato por la codiciosa familia de la mujer, el excéntrico encargado y su ayudante emprenden una huida delirante por una Europa que se encuentra en vísperas de la guerra.

Completando el elenco, encontramos a Saoirse Ronan, Edward Norton, Jude Law, F. Murray Abraham, Harvey Keitel y Mathieu Amalric.

La cinta recaudó 174 millones de dólares en todo el mundo y estuvo nominada a nueve premios de la Academia. Finalmente, el trabajo de Anderson se alzaría con las estatuillas de mejor banda sonora, diseño de producción, vestuario y maquillaje y peluquería.

¿Dónde podemos verla gratis?

El Gran Hotel Budapest estará disponible completamente gratis en la plataforma de RTVE Play hasta el domingo 11 de octubre.

Bajo suscripción, el filme seguirá en el catálogo de Movistar Plus (Ficción Total) junto a Disney Plus.