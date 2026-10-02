Para poder grabar ‘Titanic’, DiCaprio rechazó un papel en una película muy exitosa: «Es el mayor arrepentimiento de mi carrera»

La mayoría de los actores se arrepienten a lo largo de su vida de haber rechazado algún papel durante su vida. Leonardo Di Caprio, que ya tiene 51 años, ha protagonizado 31 películas, pero él mismo reconoce que rechazó un papel y que se ha arrepentido de haber aceptado. El papel que le habían ofrecido era el de Dirk Diggler en la película Boogie Nights de Paul Thomas Anderson que se estrenó en 1997. La razón fue que se había comprometido a protagonizar la película Titanic, con la que logró, también hay que decirlo, el reconocimiento a nivel mundial. El actor en una entrevista en la revista Esquire admitió que lamentaba haber tomado la decisión de rechazar este papel: «Mi mayor arrepentimiento en mi carrera es no haber hecho Boogie Nights». Al final el papel de Dirk Diggler lo interpretó el actor Mark Wahlberg, que estaba comenzando en ese momento su carrera en el mundo del cine.

El actor Leonardo Di Capri nació el 11 de noviembre de 1974 en Los Ángeles y debutó como actor en la comedia de ciencia ficción Critters 3 en 1991. En la actualidad es considerado uno de los actores más reconocidos de Hollywood y ha sido nominado al premio Oscar en 7 ocasiones, aunque solo logro obtenerlo como Mejor actor principal por la película El renacido en 2016. Además, Di Caprio ha obtenido un premio BAFTA al Mejor actor por su actuación en esta película, dos premios Globo de Oro al Mejor actor de drama por sus actuaciones en El aviador (2004) y El renacido (2016) y un premio Globo de Oro al Mejor actor de comedia por El lobo de Wall Street (2013).

El papel que rechazó Di Caprio

El actor Leonardo Di Caprio, como ya hemos comentado, rechazó el papel de Dirk Diggler en la película Boogie Nights de Paul Thomas Anderson porque ya se había comprometido con James Cameron para protagonizar Titanic. Para el actor Boogie Nights es «una película revolucionaria para mi generación».

Al final el actor que interpretó este papel en Boogie Nights fue Mark Wahlberg, para el que fue esta fue su primera experiencia en el mundo del cine. En cuanto a la interpretación de este actor, Di Caprio también comentó en esta entrevista lo siguiente: «No me imagino a nadie más en este papel». Para Di Caprio, Mark Wahlberg hizo un trabajo excelente que le sorprendió: «Cuando por fin vi esta película, supe inmediatamente que era una obra maestra».

Aunque la película Boogie Nights fue el punto de partida de la carrera del actor Mark Wahlberg, es curioso que también ha manifestado que se arrepiente de su decisión. El actor lo comentó en una ceremonia en Chicago organizada por el cardenal Blase Cupich en 2016 en una entrevista en el Chicago Tribune: «Confío en que Dios esté dispuesto a perdonarme porque he tomado algunas malas decisiones en el pasado».

La película Boogie Nights de Paul Thomas Anderson

Esta icónica cinta escrita, dirigida y producida por Paul Thomas Anderson se estrenó en 1997 y es un drama coral que cuenta el ascenso y caída de Dirk Diggler, un joven actor del mundo del porno. Esta era el papel que se le ofreció a Di Caprio y que acabó aceptando el actor Mark Wahlberg.

Esta cinta intentaba explicar lo que ocurrió en la llamada la ‘Edad de Oro del Porno’ en California desde finales de la década de 1970 hasta principios de los ochenta. En el reparto también estaban los actores Burt Reynolds, que interpretaba el papel del director Jack Horner, Julianne Moore, Don Cheadle, John C. Reilly, William H. Macy, Philip Seymour Hoffman y Heather Graham.

Boogie Nights obtuvo muy buenos comentarios por parte de los espectadores y la crítica y obtuvo tres nominaciones a los Premios Óscar, incluyendo mejor guion original para Anderson y mejores actores de reparto para Burt Reynolds y Julianne Moore.

El papel de Dirk Diggler era el de un joven actor porno llamado Eddie Adam que fue descubierto por el director Jack Horne y logró un cierto éxito en el negocio. Pero debido a la adicción a la cocaína y las metanfetaminas que tiene para él consecuencias como un comportamiento paranoico que le obligó a apartarse del negocio.

Aunque al principio el actor Mark Wahlberg no explicó las razones por las que se había arrepentido de aceptar este papel, pero más tarde explicó que en cierto modo era por sus creencias religiosas. El actor hizo unas declaraciones en People durante la alfombra roja de Daddy’s Home 2 en las que explicó lo siguiente: “Estaba frente a un par de miles de chicos, hablándoles y tratando de animarlos a que vuelvan a su fe, y simplemente dije que espero que Él tenga sentido del humor, porque quizás tomé algunas decisiones que no le parezcan bien”.

El actor también explicó que se había arrepentido por otras razones: “No necesariamente me arrepiento, pero probablemente no aceptaría un personaje así ahora que soy padre”. “La idea de tener que explicar esa película y las razones detrás de ella a mis hijos es otro asunto”, concluyó.