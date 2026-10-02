Subida confirmada de las pensiones en España en 2027: la tabla oficial de las pensiones antes del IPC

Las pensiones vuelven a subir en 2027 y lo harán conforme a la variación anual del IPC. El Gobierno confirmará en la segunda semana de diciembre el porcentaje de incremento de las pensiones contributivas de jubilación, incapacidad permanente, orfandad, viudedad y en favor de familiares. A partir del 1 de enero también subirán la pensión máxima, las mínimas e Ingreso Mínimo Vital. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre la subida de las pensiones prevista para 2027.

El año 2027 llega con muchos cambios en materia de pensiones y uno importante tiene que ver con el retraso de la edad de jubilación. Conforme dicta la Ley 27/2011 aprobada en su día por el Gobierno del imputado Zapatero, desde el 1 de enero, para acceder a una pensión de jubilación a los 65 años, habrá que acreditar 38 años y seis meses de cotización. Los que no lleguen a este mínimo tendrán que esperar hasta los 67 años para poder retirarse sin sufrir una penalización en la pensión.

Otro de los cambios más importantes y que afectará a los casi 10 millones de pensionistas que hay en España es la subida de las pensiones contributivas que llegará en 2027. A partir del 1 de enero, los beneficiarios de una pensión de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares tendrán un incremento en su nómina a la espera de una confirmación oficial que llegará tras conocer el último dato de la inflación correspondiente al mes de noviembre.

Así será la subida de pensiones 2027

En España, desde hace unos años, la subida de las pensiones se dirime por la Ley 21/2021, que dice que el porcentaje de subida dependerá de la variación anual de la inflación. Así lo dicta el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social, que deja claro que las pensiones contributivas «se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior».

Teniendo en cuenta que la inflación ha repuntado a un 4,9% en el mes de septiembre y que durante todo el año la media se ha movido en torno a un 3%, Funcas calcula que la subida más probable» sería de un 3,5%. Esto se añadiría a las pensiones contributivas de este año que ya recibieron una subida del 2,7% en el año 2026.

Si aplicamos esta hipotética subida del 3,5% a la pensión media del sistema de la Seguridad Social del mes de septiembre (1.374,60 euros), quedaría un aumento de 48,11 euros hasta llegar a una media de 1.422,71 euros. Por lo que respecta a la pensión de jubilación (1.576,10 euros), el incremento sería de 55 euros hasta los 1.631,26 euros. La pensión máxima subirá hasta los 3.477,19 euros.

Pensión media del sistema : 1.374,60 euros – 1.422,71 euros – +48,11 euros.

: 1.374,60 euros – 1.422,71 euros – +48,11 euros. Pensión media de jubilación: 1.576,10 euros – 1.631,26 euros – +55,16 euros.

1.576,10 euros – 1.631,26 euros – +55,16 euros. Pensión máxima del sistema: 3.359,60 euros – 3.477,19 euros – +117,59 euros.

Por lo que respecta al resto de pensiones, la subida de la pensión media de incapacidad permanente sería de 44 euros hasta los 1.316,83; la pensión de viudedad crecería 33,14 euros y la de orfandad 18,45 euros.

En 2027 también subirán las pensiones mínimas y el Ingreso Mínimo Vital, que en 2026 subieron entre un 6% y un 11,4%. Así que se espera que a partir del 1 de enero una subida similar para todas las pensiones mínimas, el IMV y las pensiones no contributivas de jubilación y de invalidez.