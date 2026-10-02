Hoy la provincia de Bilbao se presenta con un panorama nuboso, que irá despejándose ligeramente por la tarde. Se prevé algo de lluvia dispersa en las primeras horas, con chubascos ocasionales en zonas altas. Las temperaturas subirán algo, especialmente en el interior. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado y posibilidades de lluvia

El cielo de Bilbao se presentará hoy con una paleta de grises, mientras se despereza lentamente entre nubes amenazantes. Con temperaturas que oscilan entre los 14 y los 25 grados, la mañana comenzará fresca, aunque el ambiente se sentirá más pesado debido a la alta humedad que rozará el 90%. A medida que avanzan las horas, existe una posibilidad de que los chubascos se hagan notar, especialmente por la tarde-noche, mientras el viento, suave pero constante desde el este, soplará a unos 10 km/h.

Ya por la tarde, el paisaje urbano podría transformarse si las nubes deciden descargar su contenido. La temperatura alcanzará su punto máximo y aunque podríamos sentir calor, la sensación térmica proyectará un leve alivio cuando caiga el sol a las 19:51. Si bien la mañana podría ser relativamente tranquila, no se descartan sorpresas húmedas conforme el día avanza. Así, recuerda llevar un paraguas a medida que el cielo va cambiando su apariencia, mientras el Sol se despide tras un día cambiante.

Nubes y lluvias a la vista en Baracaldo

Las nubes dominan el horizonte en Baracaldo, presagiando un día marcado por la inestabilidad. Con un ligero soplo de viento y una atmósfera cargada, la mañana se presenta fresca, con temperaturas rondando los 16 grados. A medida que avanza la jornada, el cielo se oscurecerá, dando paso a un horizonte más gris y se espera que la probabilidad de lluvia alcance un 65%, especialmente en la tarde-noche.

El contraste será palpable entre el inicio del día y su final. Mientras que la temperatura máxima alcanzará los 24 grados y se espera un viento suave de 10 km/h, la sensación térmica descenderá y la humedad se intensificará, haciendo que la experiencia sea un poco agobiante. Es recomendable llevar paraguas y estar preparado para cambios bruscos a medida que se acerquen las lluvias.

Guecho: cielo nublado con posibilidad de lluvia

El día en Guecho amanece con un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 17°C. La probabilidad de lluvia, que se mantiene en un 65%, favorecerá la llegada de algunos chubascos a lo largo del día, especialmente por la tarde-noche, cuando la sensación térmica podría llegar hasta los 23°C. La humedad se sentirá bastante alta, alcanzando el 90%, lo que dará un ambiente húmedo y pesado.

A medida que avanza la jornada, el cielo se mantendrá cubierto, aunque las ráfagas de viento serán suaves, con una velocidad media de 5 km/h. Con la salida del sol a las 08:10 y su puesta a las 19:51, Guecho disfrutará de aproximadamente 11 horas de luz. Así que, aunque la lluvia se hará presente, es posible que surjan momentos para disfrutar al aire libre.

Santurce: ambiente templado con nubes dispersas

El tiempo se presenta templado en la localidad, con algunas nubes dispersas especialmente por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 23 grados y hay una ligera posibilidad de algunas lloviznas, aunque nada que altere el día. El viento soplará de manera suave, creando un ambiente agradable.

Este es un momento perfecto para disfrutar de un paseo ligero por las calles, ya que el tiempo invita a realizar actividades al aire libre sin preocupaciones. Aprovechar la jornada para salir y disfrutar de la compañía de amigos o un buen libro será sin duda una elección placentera.

Ambiente variable y nubes densas en Basauri

La jornada comienza con un tiempo variable en Basauri, donde el cielo se presentará mayormente nublado y la sensación térmica mínima se situará en unos frescos 14 grados. A medida que avance el día, las nubes irán cubriendo el cielo de manera más notable y la temperatura alcanzará un máximo de 25 grados en la tarde. Con una probabilidad de lluvia del 45% hacia la noche, es recomendable llevar un paraguas a mano y optar por ropa ligera, pero abrigada, para disfrutar del día.