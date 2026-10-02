Las películas que llegan a la cartelera de cine el 2 de octubre

El arranque del mes de octubre renueva las pantallas de los cines con una selección de lanzamientos con nombres consagrados de la industria internacional y española. La jornada del viernes 2 de octubre trae a los complejos cinematográficos proyectos de realizadores oscarizados, adaptaciones literarias muy esperadas, dramas de autor e intrigas de suspense.

La cartelera combina grandes producciones de Hollywood repletas de estrellas de primer nivel con propuestas independientes europeas, cine social y opciones de animación para el público familiar. Una oferta variada que promete dinamizar el panorama cinematográfico de las próximas semanas.

Grandes nombres de Hollywood y adaptaciones superventas

Entre las producciones más destacadas de la semana figura Digger, el esperado largometraje del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu. La cinta cuenta con un elenco estelar encabezado por Tom Cruise junto a Sandra Hüller y Riz Ahmed, proponiendo una ambiciosa combinación de comedia y drama filmada en grandes escenarios.

En el terreno del suspense psicológico desembarca Verity. La sombra de un engaño, versión cinematográfica dirigida por Michael Showalter. Inspirada en el célebre superventas de Colleen Hoover, la historia reúne a Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett en una trama marcada por oscuros secretos familiares, manuscritos delictivos y fronteras difusas entre realidad y ficción.

Acción, comedia y cine español en las salas

El circuito comercial y las salas independientes suman otros títulos que enriquecen la oferta de novedades para este fin de semana:

Lucky Strike : Película de suspense e intriga militar dirigida por Rod Lurie, protagonizada por Scott Eastwood, Colin Hanks y Aunjanue Ellis-Taylor.

: Película de suspense e intriga militar dirigida por Rod Lurie, protagonizada por Scott Eastwood, Colin Hanks y Aunjanue Ellis-Taylor. Sunny Dancer : Drama de maduración y relaciones personales dirigido por George Jaques, con un reparto en el que destacan Bella Ramsey, Neil Patrick Harris y Daniel Quinn-Toye.

: Drama de maduración y relaciones personales dirigido por George Jaques, con un reparto en el que destacan Bella Ramsey, Neil Patrick Harris y Daniel Quinn-Toye. Nuda propiedad: Comedia dramática de producción nacional bajo las órdenes de Alberto Utrera, que junta en escena a Susana Abaitua, Maxi Iglesias y David Lorente.

Miradas de autor y propuestas de animación

El cine independiente encuentra su espacio con la proyección de Sombra nómada, obra de la directora Eimi Imanishi contada a través de las actuaciones de Nadhira Mohamed, Ghizlane L’Koucha y Núria Deulofeu. Del mismo modo llega la producción latinoamericana Narciso, dirigida por el cineasta paraguayo Marcelo Martinessi con un elenco integrado por Diro Romero, Manuel Cuenca y Arturo Fleitas.

Por último, los más pequeños y las familias disponen de la película de animación La leyenda de la ballena cantora, realizada por Reza Memari. Una aventura épica bajo el mar que cuenta en su versión original con las voces de Flemming Stein, Philipp Reinheimer y Laura Pfister para dar vida a una travesía fantástica.