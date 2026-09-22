La Feria de Otoño del Libro Viejo llena de joyas el Paseo de Recoletos

El centro de la capital vuelve a convertirse en el punto de encuentro imprescindible para bibliófilos, coleccionistas y lectores curiosos. Desde el 24 de septiembre hasta el 12 de octubre, el Paseo de Recoletos acoge la trigésimo sexta edición de la Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid. Organizado por la Asociación de Libreros de Viejo (LIBRIS) en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, este evento tradicional reúne a un total de 34 librerías especializadas procedentes de diversos puntos del país.

A lo largo del bulevar, en el tramo que discurre entre la plaza de Cibeles y la calle Almirante, las casetas ofrecen más de medio millón de ejemplares. La oferta abarca desde volúmenes populares y ofertas económicas a partir de un solo euro hasta piezas únicas de alto valor histórico, como manuscritos originales, incunables, primeras ediciones y grabados antiguos.

Inauguración oficial y pregón a cargo de Luis Landero

El arranque de la feria tendrá una apertura institucional destacada. El pregón inaugural se celebrará el jueves 24 de septiembre a las 21:00 horas en la Sala Valle-Inclán del Círculo de Bellas Artes, situado en la calle Alcalá número 42.

Pregonero principal : El reconocido escritor extremeño Luis Landero será el encargado de pronunciar el discurso de apertura.

: El reconocido escritor extremeño Luis Landero será el encargado de pronunciar el discurso de apertura. Presentador del acto : El periodista y escritor Jesús Marchamalo conducirá la velada.

: El periodista y escritor Jesús Marchamalo conducirá la velada. Acceso al recinto: La asistencia a esta cita inaugural requiere invitación previa.

Según señala Beatriz Miguel, presidenta de LIBRIS, la presente convocatoria mantiene la ilusión de acercar el coleccionismo al gran público, ofreciendo temáticas variadas que abarcan desde la narrativa infantil de época hasta publicaciones periódicas descatalogadas y ejemplares dedicados por sus autores.

Un cartel homenaje de Fernando Vicente y una baraja dedicada al 27

La imagen cartelística de esta edición ha sido creada por el ilustrador madrileño Fernando Vicente. Realizada en óleo sobre tabla con claras referencias al arte déco, la obra muestra a una lectora coronada por una torre de Babel hecha de tomos mientras contempla una primera edición del Quijote.

Como complemento exclusivo, la caseta de información de la feria pondrá a la venta una baraja literaria editada por Naipes Heraclio Fournier e ilustrada también por Vicente. En esta ocasión, los 55 naipes rinden tributo a la Generación del 27. Además de grandes nombres como Federico García Lorca o Rafael Alberti, el mazo recupera la memoria de las creadoras del grupo Las Sinsombrero, como María Zambrano y Rosa Chacel, junto a cineastas como Luis Buñuel y pintores como Benjamín Palencia.

Exposición fotográfica sobre las grandes bibliotecas del mundo

El espacio informativo del recinto albergará asimismo la muestra fotográfica Un Canto al Libro. Se trata de un fotomontaje de gran formato diseñado por el artista José Manuel Ballester, galardonado con el Premio Nacional de Fotografía en 2010.

La instalación repasa recintos emblemáticos como la Morgan Library de Nueva York, el Real Gabinete Portugués de Leitura, la Biblioteca Nacional de Pekín o las históricas bibliotecas de la Universidad de Salamanca y el Monasterio de El Escorial. Las imágenes están acompañadas por textos analíticos del crítico de arte y literatura Juan Manuel Bonet.

Horarios de apertura y datos del evento

Los puestos permanecerán abiertos ininterrumpidamente durante todas las jornadas festivas y laborables del periodo ferial, adaptando su cierre según el día de la semana.