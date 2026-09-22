Leo Harlem, sobre su madre: “Me tuvo con 18 años y prácticamente nos hemos criado como hermanos”

Leo Harlem ha hablado de una de las personas más importantes de su vida: su madre, a quien describe como una mujer muy joven cuando él nació y con la que asegura haber compartido una relación especialmente cercana. El humorista, que acaba de regresar a la actualidad con nuevos proyectos profesionales, ha repasado algunos aspectos de su infancia y adolescencia, además de recordar cómo era la convivencia con una madre que apenas tenía 18 años cuando le tuvo. Una circunstancia que hizo que, según sus propias palabras, ambos crecieran prácticamente como hermanos. Harlem también ha explicado cómo era él de niño y qué tipo de estudiante fue durante aquellos años.

Una madre muy joven

Leo Harlem ha hablado en varias ocasiones de su familia y, especialmente, del papel que su madre ha tenido en su vida. En una reciente entrevista, el cómico recordaba que ella lo tuvo cuando apenas tenía 18 años. Una edad muy temprana que marcó inevitablemente la relación entre ambos.

«Mi madre es muy joven y me tuvo muy joven, con 18 años», explicaba Harlem al hablar de las similitudes entre ambos. Una circunstancia que, según relataba, hizo que su relación tuviera una particularidad: «Prácticamente nos hemos criado como hermanos».

Más allá de la diferencia de edad, el humorista mantiene una relación muy cercana con ella y reconoce que comparten algunos rasgos de carácter. Entre ellos, la cabezonería. «Los dos somos muy cabezotas», aseguraba, aunque también señalaba que con el tiempo ambos saben flexibilizar sus posturas.

«Yo no era problemático»

Al recordar su infancia, Leo Harlem también quiso desmontar la imagen de un niño especialmente conflictivo. El humorista asegura que, aunque reconoce que podía hacer alguna trastada, en términos generales fue un niño bastante fácil de llevar.

«Yo no era problemático. Yo estudiaba bien y no daba mucha guerra, he sido bastante fácil», explicaba durante la conversación.

De hecho, los estudios fueron una parte importante de su infancia. En otra entrevista concedida meses atrás, Harlem recordaba que sacaba buenas notas y que era un niño al que le gustaba estudiar, leer y dibujar. También disfrutaba del fútbol y de pasar tiempo con sus amigos, en una infancia muy diferente a la que viven actualmente los niños.

Aunque él mismo matizaba que tampoco era completamente tranquilo. «Era muy bueno estudiando, sacaba muy buenas notas, pero también era un poco trasto», recordaba. Una combinación que, según explicaba, hacía que en ocasiones sus travesuras pasaran más desapercibidas porque su rendimiento académico jugaba a su favor.

Una infancia muy diferente a la actual

En sus recuerdos de aquellos años también aparece una forma de divertirse muy alejada de la tecnología. Leo Harlem creció en una época en la que las tardes se pasaban en la calle y los planes dependían mucho de la pandilla de amigos.

El humorista recuerda los juegos con chapas y otros entretenimientos sencillos, además de las tardes jugando al fútbol o simplemente pasando el rato con sus amigos. El cine, por ejemplo, era una experiencia mucho más excepcional que ahora: ver una película podía convertirse en todo un acontecimiento familiar.

También ha explicado que durante su adolescencia las relaciones entre chicos y chicas eran distintas. En lugar de comenzar a tener pareja a edades muy tempranas, lo habitual en su entorno era formar parte de una pandilla y relacionarse con distintos grupos de amigos. «Salía con seis o siete chicos», recordaba al explicar cómo eran aquellos años.

El recuerdo de su madre y su familia

La figura de su madre ocupa un lugar especialmente importante en los recuerdos de Leo Harlem. El humorista ha hablado de ella desde el reconocimiento y ha destacado el esfuerzo que, a su juicio, hacen las madres dentro de una familia.

Al preguntarle qué ha aprendido de ella, Harlem señalaba especialmente su capacidad para sacar adelante el hogar y cuidar de los suyos. También reconocía que su carácter tiene ciertos puntos en común con el de su madre, especialmente esa personalidad testaruda que ambos comparten.