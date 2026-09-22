Pueblos de España

El pueblo valenciano de apenas 8.000 habitantes que vio crecer a Ferran Torres antes de llegar a la élite

El pueblo medieval de Galicia donde creció Martiño Rivas y que merece una escapada

El pueblo de León donde nació Leo Harlem: pasado minero, naturaleza y una iglesia del siglo XVI

ferran torres pueblo
Ferran Torres. (Foto: EuropaPress)
Rocío Álvarez
  • Rocío Álvarez
  • Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.

Foios es mucho más que el lugar de nacimiento de Ferran Torres. La localidad valenciana, situada en la comarca de l’Horta Nord y a pocos kilómetros de la capital, fue el escenario de buena parte de la infancia del futbolista y continúa siendo uno de los lugares a los que regresa cuando busca tranquilidad. Allí creció rodeado de huerta, amigos y familia, mientras daba sus primeros pasos con un balón antes de entrar en la cantera del Valencia CF. Hoy, convertido en una de las figuras más conocidas del fútbol español, mantiene el vínculo con este pequeño municipio de alrededor de 8.000 habitantes que sigue considerándolo uno de los suyos.

Foios, el pueblo en el que Ferran Torres pasó su infancia

Foios se encuentra en la comarca de l’Horta Nord, a pocos kilómetros de Valencia y muy cerca del Mediterráneo. Su tamaño y su entorno agrícola hacen que conserve todavía buena parte del ambiente de los municipios tradicionales de la huerta valenciana, con campos de cultivo, acequias y caminos rurales.

Fue allí donde nació Ferran Torres el 29 de febrero de 2000 y donde transcurrieron algunos de los años más importantes de su infancia. Antes de convertirse en futbolista profesional y comenzar a viajar por Europa, su día a día estaba ligado a un entorno mucho más sencillo: jugar con sus amigos, pasar tiempo con su familia y disfrutar del fútbol sin la presión de la competición.

El propio jugador ha contado en entrevistas cómo era aquella vida. En su casa tenía una portería y sus perros se convertían en improvisados defensas cuando jugaba al balón. También recuerda una infancia en la que podía salir, jugar y pasar las horas con sus amigos, algo que cambió progresivamente cuando el fútbol empezó a adquirir cada vez más importancia en su vida.

pueblo ferran torres españa
(Foto: Google)

De jugar en Foios a la cantera del Valencia CF

Los primeros pasos deportivos de Ferran Torres estuvieron precisamente vinculados a su localidad y a Valencia. Comenzó jugando al futbito en el colegio EPLA y, siendo todavía muy pequeño, entró en la cantera del Valencia CF. Tenía sólo siete años cuando el club se fijó en él y comenzó una trayectoria que terminaría llevándole al fútbol profesional.

El salto implicó también cambios importantes en su vida personal. Durante su infancia, sus padres se separaron y Ferran terminó ingresando como interno en la residencia de la cantera valencianista. En ese proceso, su hermana Arantxa tuvo un papel especialmente importante para él. Personas de su entorno han señalado en distintas ocasiones la estrecha relación entre ambos y la influencia que ella ejerció durante aquellos años.

pueblo ferran torres españa
(Foto: Google)

La huerta y la chufa, dos de las señas de identidad de Foios

Más allá de Ferran Torres, Foios mantiene una estrecha relación con la agricultura valenciana. El paisaje que rodea al municipio está marcado por la huerta y por cultivos tradicionales, entre ellos la chufa, uno de los productos más representativos de la zona y materia prima de la horchata valenciana.

Las acequias y los campos forman parte de la imagen habitual del municipio, que combina esa tradición agrícola con la proximidad de Valencia. Es precisamente ese contraste entre estar cerca de una gran ciudad y conservar un entorno de pueblo lo que caracteriza a Foios.

También cuenta con algunos edificios históricos destacados, como la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora y la ermita del Santísimo Cristo de la Sangre. Esta última fue reconstruida en 1942, después de la Guerra Civil, y presenta un estilo neoclásico.

pueblo ferran torres españa
(Foto: Google)

Últimas noticias

Lo más leído