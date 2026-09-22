El pueblo valenciano de apenas 8.000 habitantes que vio crecer a Ferran Torres antes de llegar a la élite
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Foios es mucho más que el lugar de nacimiento de Ferran Torres. La localidad valenciana, situada en la comarca de l’Horta Nord y a pocos kilómetros de la capital, fue el escenario de buena parte de la infancia del futbolista y continúa siendo uno de los lugares a los que regresa cuando busca tranquilidad. Allí creció rodeado de huerta, amigos y familia, mientras daba sus primeros pasos con un balón antes de entrar en la cantera del Valencia CF. Hoy, convertido en una de las figuras más conocidas del fútbol español, mantiene el vínculo con este pequeño municipio de alrededor de 8.000 habitantes que sigue considerándolo uno de los suyos.
Foios, el pueblo en el que Ferran Torres pasó su infancia
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