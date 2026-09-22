El pueblo valenciano de apenas 8.000 habitantes que vio crecer a Ferran Torres antes de llegar a la élite

Foios se encuentra en la comarca de l’Horta Nord, a pocos kilómetros de Valencia y muy cerca del Mediterráneo. Su tamaño y su entorno agrícola hacen que conserve todavía buena parte del ambiente de los municipios tradicionales de la huerta valenciana, con campos de cultivo, acequias y caminos rurales.

Fue allí donde nació Ferran Torres el 29 de febrero de 2000 y donde transcurrieron algunos de los años más importantes de su infancia. Antes de convertirse en futbolista profesional y comenzar a viajar por Europa, su día a día estaba ligado a un entorno mucho más sencillo: jugar con sus amigos, pasar tiempo con su familia y disfrutar del fútbol sin la presión de la competición.

El propio jugador ha contado en entrevistas cómo era aquella vida. En su casa tenía una portería y sus perros se convertían en improvisados defensas cuando jugaba al balón. También recuerda una infancia en la que podía salir, jugar y pasar las horas con sus amigos, algo que cambió progresivamente cuando el fútbol empezó a adquirir cada vez más importancia en su vida.

De jugar en Foios a la cantera del Valencia CF

Los primeros pasos deportivos de Ferran Torres estuvieron precisamente vinculados a su localidad y a Valencia. Comenzó jugando al futbito en el colegio EPLA y, siendo todavía muy pequeño, entró en la cantera del Valencia CF. Tenía sólo siete años cuando el club se fijó en él y comenzó una trayectoria que terminaría llevándole al fútbol profesional.

El salto implicó también cambios importantes en su vida personal. Durante su infancia, sus padres se separaron y Ferran terminó ingresando como interno en la residencia de la cantera valencianista. En ese proceso, su hermana Arantxa tuvo un papel especialmente importante para él. Personas de su entorno han señalado en distintas ocasiones la estrecha relación entre ambos y la influencia que ella ejerció durante aquellos años.

La huerta y la chufa, dos de las señas de identidad de Foios

Más allá de Ferran Torres, Foios mantiene una estrecha relación con la agricultura valenciana. El paisaje que rodea al municipio está marcado por la huerta y por cultivos tradicionales, entre ellos la chufa, uno de los productos más representativos de la zona y materia prima de la horchata valenciana.

Las acequias y los campos forman parte de la imagen habitual del municipio, que combina esa tradición agrícola con la proximidad de Valencia. Es precisamente ese contraste entre estar cerca de una gran ciudad y conservar un entorno de pueblo lo que caracteriza a Foios.

También cuenta con algunos edificios históricos destacados, como la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora y la ermita del Santísimo Cristo de la Sangre. Esta última fue reconstruida en 1942, después de la Guerra Civil, y presenta un estilo neoclásico.