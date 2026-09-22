San Sebastián ya vive el ambiente del festival y una de las llegadas más esperadas no ha defraudado. Enzo Vogrincic ha hecho su entrada en el Hotel María Cristina entre una auténtica oleada de fans, que aguardaban desde hacía horas para poder ver de cerca al actor uruguayo. El intérprete ha llegado a la ciudad para presentar Más allá de la sociedad, uno de los títulos que marca su presencia estos días en San Sebastián.

La expectación era evidente incluso antes de que apareciera. Algunos seguidores llevaban alrededor de dos horas esperando frente al hotel con la esperanza de conseguir una fotografía, un saludo o, simplemente, unos segundos junto al actor. Y Vogrincic no ha querido pasar de largo.

Nada más bajarse del coche, el actor se ha acercado a los fans que se encontraban esperándole y ha comenzado a saludar, hacerse fotografías y abrazar a sus seguidores, generando una gran emoción entre quienes habían aguardado durante tanto tiempo. La llegada se ha convertido así en uno de los momentos más comentados de la jornada a las puertas del María Cristina.

Entre las personas que esperaban había además una fan muy especial. Había viajado desde Bélgica hasta España expresamente para encontrarse con Enzo y entregarle un regalo. Con la bolsa en la mano, consiguió finalmente acercarse al actor y hacerle entrega del presente antes de que este entrara en el hotel.

COOL pudo preguntarle al propio Vogrincic por ese inesperado regalo justo antes de que entrara en el hotel. Con la naturalidad que le caracteriza, el actor reconoció que acababa de llegar a España y todavía estaba aterrizando en todo lo que le esperaba en San Sebastián. «¿Qué tal por España estos días?», le preguntó COOL. «Recién llego. Recién llego», respondió el actor, que apenas acababa de aterrizar en la ciudad.

Pero la pregunta que despertaba más curiosidad era otra: ¿qué le había regalado la fan que había viajado desde Bélgica para verle? Vogrincic no dudó en desvelarlo: «Me han regalado un dibujo espectacular», explicó mientras hacía referencia al presente que acababa de recibir.

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Un detalle aparentemente sencillo, pero cargado de significado después del viaje que había hecho la fan para poder entregárselo personalmente. El encuentro resume a la perfección la expectación que despierta el actor entre sus seguidores, especialmente después de la enorme repercusión internacional que ha alcanzado su trabajo.

La escena frente al María Cristina ha dejado además una imagen especialmente cercana: Vogrincic rodeado de fans, deteniéndose para saludarles, posar con ellos y compartir abrazos antes de continuar su camino hacia el interior del hotel.

Con su llegada a San Sebastián, Enzo Vogrincic se convierte así en uno de los nombres que más expectación está generando estos días en la ciudad. Y, para una de sus fans, el viaje desde Bélgica ha tenido finalmente recompensa: volver a casa con el recuerdo de haber entregado personalmente al actor un dibujo que, según sus propias palabras, le ha parecido «espectacular».