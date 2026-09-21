Ni tono cobre ni chocolate: el color de pelo que rejuvenece a partir de los 50 años y va a ser tendencia este otoño

Cuidar la imagen personal no significa seguir todas las modas, sino encontrar aquellos cambios que permitan renovar el estilo y sentirse cómodo con la propia apariencia. El cabello tiene un papel fundamental en esa transformación, ya que un nuevo corte puede modificar por completo las facciones, aportar movimiento y refrescar un look cotidiano. Entre las tendencias que ganan protagonismo, el color de pelo del momento es el cashmere brunette, una propuesta que combina un corte sofisticado con una estética suave y natural.

Según Yamilette Santiago, especialista en balayage y color personalizado, “Un color sofisticado, de bajo mantenimiento y perfecto para quienes buscan un cambio sutil, pero que marque la diferencia”. Su acabado elegante y versátil lo convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan actualizar su imagen sin recurrir a cambios demasiado extremos ni perder naturalidad. Este corte de pelo se caracteriza por una apariencia elegante, con capas suaves, movimiento y una sensación de volumen ligero que recuerda a la textura delicada del cashmere. La tendencia se relaciona especialmente con las melenas en tonos castaños cálidos y multidimensionales, aunque el concepto puede adaptarse a diferentes colores y largos.

El color de pelo que rejuvenece a partir de los 50 años

Parte de su atractivo reside precisamente en esa capacidad de transformar la imagen sin crear un resultado excesivamente rígido. Las capas ayudan a enmarcar el rostro, mientras que las puntas de aspecto ligero aportan fluidez al cabello.

Además, permite crear diferentes peinados, desde una melena suelta y natural hasta ondas suaves o recogidos desenfadados. Por eso, el cashmere brunette se presenta como una opción interesante para quienes quieren renovar su estilo con un corte elegante, femenino y fácil de adaptar.

¿Cuáles son las características del color de pelo del momento?

Capas suaves: el corte incorpora capas sutiles que aportan movimiento sin generar un efecto demasiado marcado.

Volumen ligero: busca una melena con cuerpo, pero manteniendo una apariencia natural y flexible.

Puntas desfiladas: las puntas pueden trabajarse de forma ligera para conseguir un acabado menos pesado.

Marco para el rostro: las capas delanteras pueden adaptarse para acompañar las facciones y destacar determinados rasgos.

Movimiento natural: el objetivo es que el cabello tenga fluidez tanto al llevarlo liso como con ondas.

Acabado sofisticado: combina una estética cuidada con un aspecto aparentemente sencillo.

Versatilidad: puede adaptarse a diferentes longitudes, texturas y estilos personales.

El paso a paso para conseguir el cashmere brunette

Definir el largo: se determina la longitud deseada teniendo en cuenta el tipo de cabello y el estilo personal. Crear las capas: se incorporan capas progresivas y delicadas para generar movimiento sin perder densidad. Trabajar el contorno: las capas cercanas al rostro se adaptan para conseguir un marco favorecedor. Aligerar las puntas: se puede retirar peso de manera estratégica para lograr un acabado más fluido. Revisar la simetría: se comprueba que las diferentes secciones mantengan una transición natural. Dar forma al cabello: el estilista puede utilizar secador y cepillo para mostrar cómo se comporta el corte. Potenciar el efecto brunette: si se desea incorporar también la dimensión de color característica de la tendencia, pueden utilizarse diferentes tonalidades castañas para crear profundidad. Finalizar con textura: unas ondas suaves o un acabado ligeramente despeinado ayudan a destacar las capas y el movimiento.

Peinados para lucir el color de pelo en tendencia

Melena suelta con ondas suaves: permite destacar las capas y aporta un acabado elegante.

Cabello liso: ideal para mostrar la estructura del corte y las capas que enmarcan el rostro.

Ondas despeinadas: crean un estilo más relajado y moderno.

Coleta baja: recoge el cabello de manera sencilla y permite dejar algunos mechones sueltos alrededor del rostro.

Semirrecogido: una alternativa práctica para conservar el movimiento de la melena.

Moño desenfadado: las capas cortas pueden quedar sueltas y aportar un efecto casual.

Raya al medio: ayuda a equilibrar visualmente el conjunto y resalta el marco facial.

Raya lateral: cambia la distribución del volumen y puede darle una apariencia diferente al corte.

Consejos para mantener el cashmere brunette

Para conservar el movimiento y el aspecto cuidado del corte y el color, es recomendable tener en cuenta algunos consejos: