Así consigue Dua Lipa unos labios más jugosos y definidos con la técnica de maquillaje que arrasa en redes

Volvemos a ponernos nostálgicos con este look, porque ver un labial como el de Dua Lipa con mucha jugosidad es volver a ese momento Nueva York o París en los años 90, cuando en las pasarelas se consolidaba la primera generación de supermodelos, había mucho denim y mucho overlip. Pero en el caso de Dua Lipa, lo que hace que sus labios siempre luzcan de diez es que tiene la técnica perfecta para conseguirlo: el lip combo, esa combinación de lápiz de labios con gloss que ha conseguido hacer de sus labios un sello.

Con la particularidad de que ella lo lleva con tal discreción que en ocasiones incluso parece que lleva los labios casi al natural. Su sello en este paso del maquillaje es lograr unos labios definidos, carnosos, muy hidratados y con un color que parece natural pero pulido. ¿Quieres saber cómo conseguirlo?

La clave está en la intensidad

Si este labial favorece de la forma en que lo hace, es por un motivo: no es un color impuesto al labio, sino una gama cromática que eleva el tono natural del mismo e intensifica su forma y jugosidad. No es un nude clásico, ni un marrón intenso, sino una combinación de tonos que enmarcan la forma natural del labio y lo intensifican.

Luego está el juego de profundidades y la técnica, claro. Este lip combo nace de la perfecta combinación entre un lápiz de labios y un gloss. Empezamos por el lápiz de labios, para el que ha elegido un tono algo más oscuro que el labial, pero perfectamente difuminado para que no se note una línea marcada. Combinado con un perfecto overlip, que consiste en delinear el labio ligeramente por encima de su línea natural. De este modo se consigue aumentar la carnosidad sin necesidad de recurrir a tratamientos estéticos.

El interior posee color, con un tono mucho más rosita para conseguir rellenar y aumentar a jugosidad del labio. Aunque pasa desapercibido porque el toque final viene protagonizado por el gloss, que puede salir de un bálsamo con color, un aceite labial pigmentado o un labial satinado rematado con gloss.

Técnica de delineado

El momento clave de este look es conseguir el equilibrio perfecto en el delineado, de forma que no sobrepase en exceso el overlip y pueda quedar carnavalesco. El truco es sobrepasarte solo donde el labio tiene volumen, es decir, en el centro del labio superior y en el centro del labio inferior. Tampoco conviene usar un perfilador muy oscuro; este es el gran secreto que esconde la técnica de Dua Lipa.

Cuando lo vayas a hacer, intenta mantener el labio relajado, ya que si fuerzas una expresión, como poner morritos, cuando relajes el rostro, el resultado será completamente diferente. Un truco es ir dibujando pequeños trazos en lugar de una línea, algo que no requiere de tanto pulso como si pretendes hacerlo todo de seguido. Además, una vez delineado, recuerda que tienes que difuminar el producto hacia el interior del labio; de lo contrario, este quedará como un perímetro de seguridad poco natural.

Productos que te recomendamos

‘Precision Pout Liner’, de Kylie Cosmetics

El perfilador de Kylie Cosmetics ofrece una amplia gama de colores que hacen que sea sencillo encontrar tu tono preferido con facilidad. Es un poco más seco que otros delineadores, pero ofrece un resultado perfecto de larga duración y es uno de esos que no se difumina fácilmente con la reaplicación del gloss, algo importante para conseguir esta técnica. PVP: 19,99 €.

‘Dior Addict Lip Glow Oil’, de Dior

Para el gloss con color, una de las mejores opciones, por no ser pegajoso y tener resistencia, es el Dior Addict Lip Glow Oil. Tienes 16 tonos, donde te recomendamos elegir el latte para este lip combo. Además, su fórmula está enriquecida con activos calmantes para ofrecer hidratación a tus labios, algo especialmente importante en este momento del año. PVP: 45 €.