Las expertas en moda ya lo están fichando: todavía faltan semanas para que llegue el otoño, pero esta prenda apunta a convertirse en una de las grandes tendencias

Aunque las temperaturas todavía son altas, bajarán y ya podremos estrenar nuestras prendas de la nueva temporada. hay una prenda que apunta a convertirse en la gran tendencia el otoño. La trench se posiciona como ese abrigo algo más ligero que va bien para entre tiempo y también cuando lluevo, hace viento y empieza a hacer frío.

Zara tiene la prenda que será una de las grandes tendencias del otoño. En concreto, es el modelo con cinturón water repellent wind resistant. Está confeccionado con tejido resistente al viento y repelente al agua, proporcionando una buena protección contra la penetración del viento y ayudando a mantenerte seco durante cortos períodos de exposición a lloviznas ligeras. Presenta cuello subido y manga larga acabada con trabillas con botón. Bolsillos delanteros de vivo. Bajo con abertura en espalda. Cierre frontal cruzado con botones y cinturón.

La prenda que apunta a convertirse en gran tendencia del otoño

Composición

Exterior

100% poliéster

Forro

100% poliéster

Que contiene al menos:

100% poliéster reciclado certificado RCS

Materiales certificados

Poliéster reciclado certificado rcs

Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Cuidar de tus prendas para alargar su vida útil.

Para mantener limpias tus chaquetas y abrigos sólo tienes que ventilarlas y pasarles un paño o un cepillo para la ropa. Este proceso es más delicado con los tejidos y ayuda a reducir los impactos del lavado.

Airea tu ropa

Cuelga tu ropa al aire libre para ventilarla. El lavado de la ropa es un proceso que desgasta poco a poco los tejidos al mismo tiempo que consume agua y energía. A veces sólo necesitas ventilar las prendas o pasarles un cepillo para que estén como nuevas.

Cuida el punto

Las prendas de punto tienen elasticidad, por eso cuando las cuelgas pueden perder su forma original. Para evitar que se deformen, sécalas en plano y guardadas dobladas en el armario. Además, para mantener su elasticidad original, lávalas a mano o con programas para ropa delicada.

Lavado profesional

Si es necesaria una limpieza profesional de tus prendas, intenta encontrar tintorerías con sistemas de limpieza húmeda o en seco que utilicen tecnologías menos intensivas en el consumo de agua o energía, y que utilicen productos con menos sustancias químicas contaminantes.

Repara

Para alargar la vida útil de tu ropa, puedes optar por hacer pequeños arreglos en casa, como coser botones, arreglar costuras o pequeños agujeros. Si no puedes hacerlo por ti mismo, acude a un profesional.

Recicla

Una vez que ya no uses más tus prendas, no las tires. Puedes donarlas para darles una segunda vida.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

No limpieza en seco

Se puede usar secadora temperatura reducida

Con qué llevar esta prenda

Para una jornada de trabajo, incorpora una blazer negro, zapatos destalonados y un bolso tote.

En un plan de fin de semana, llévalo con zapatillas blancas, chaqueta vaquera y mochila de piel.

Para un look mucho más informal, combinarla con vaqueros rectos, camiseta blanca y blazer para un estilismo casual de oficina.

Para diario: con vaqueros negros, jersey beige y abrigo camel, dejando que el estampado sea el protagonista.

Para un look urbano. Llevar la parka abierta sobre una sudadera gris, pantalones cargo negros y zapatillas deportivas. Una gorra y un bolso tipo shopper aportan un acabado desenfadado y actual.

Para una comida informal: pueden acompañar unos pantalones de lino beige y una camisa de manga corta para conseguir un estilismo fresco.

El precio de la prenda que será tendencia

En Zara, esta trench tiene un precio de 59,95 euros en variedad de tallas. Ahora es el momento de renovar el armario durante otoño antes de que tu talla se acabe.

Otras trenchs de Zara

Con cinturón water repellent

Trench confeccionada en tejido técnico que repele el agua al contacto. El tejido ayuda a mantenerte seco durante cortos períodos de exposición a lloviznas ligeras.

Cuello subido con doble posición y manga larga. Bolsillos delanteros de vivo. Forro interior con estampado de cuadros. Bajo con abertura en espalda. Cierre frontal cruzado con botones.

Corta con cinturón

Trench confeccionado en hilatura con mezcla de algodón. Cuello solapa y manga larga ajustable con trabillas. Bolsillos delanteros. Bajo ajustable con cinturón en mismo tejido. Cierre frontal cruzado con botones.