Aún faltan semanas para el otoño, pero las profesionales de la moda ya están fichando esta prenda para sus looks: es perfecta para entretiempo

Aunque parece que para el frío tendremos que esperar, ya hay ropa para poder comprar en tus tiendas favoritas. Es el caso de la trench con cinturón que está en varios colores. La encontramos en Zara y es perfecta para entretiempo. No puedes dejar pasar esta oportunidad porque luego ya no estará tu talla.

Tiene todas las características para ser la pieza estrella de la temporada. Por su porte, diseño y trabajo y porque la puedes llevar con toda clase de prendas, tanto si decides ir con vestido y tacones como si te la pones con vaqueros y zapatillas de deporte. Puedes elegir entre negro o camel claro, el color algo más tradicional para las gabardinas de todos los tiempos.

La prenda perfecta para entretiempo

Es la trench midi confeccionado con tejido que repele el agua al contacto. El tejido ayuda a mantenerte seco durante cortos períodos de exposición a lloviznas ligeras.

Presenta variedad de detalles: cuello solapa y manga larga con trabilla en hombro. Bolsillos en delantero. Aplicación de cinturón en mismo tejido ajustable con hebilla. Forro interior. Cierre frontal cruzado con doble botonadura.

Materiales y composición

Exterior

57% algodón

43% poliéster

Forro

55% poliéster

45% viscosa

Que contiene al menos:

Exterior

57% algodón de cultivo orgánico certificado OCS

43% poliéster reciclado certificado RCS

Forro

55% poliéster reciclado certificado RCS

Materiales certificados

Poliéster reciclado certificado rcs

Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Algodón de cultivo orgánico certificado ocs

Esta fibra se produce sin utilizar fertilizantes ni pesticidas artificiales y se cultiva a partir de semillas que no han sido modificadas genéticamente. Actualmente trabajamos con el Organic Content Standard (OCS) que supervisa el proceso desde el origen hasta el producto final.

Cómo cuidar la prenda estrella de entretiempo

Cuidar de tus prendas para alargar su vida útil.

Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

Lim.Seco tetracloroetileno

Se puede usar secadora temperatura reducida

Lavadoras llenas y centrifugados suaves

Cada lavado consume agua y energía. El lavado a bajas temperaturas es más delicado con las prendas, no las encoge, ayuda a mantener los colores y consume menos energía.

Tiende la ropa

La secadora consume mucha energía. Colgar la ropa, en lugar de utilizar la secadora, ayuda a cuidar de tus prendas ya que reduce el desgaste de los tejidos, produce menos arrugas, no encoge la ropa, evita el peeling y, además, no consume energía.

Airea tu ropa

Cuelga tu ropa al aire libre para ventilarla. El lavado de la ropa es un proceso que desgasta poco a poco los tejidos al mismo tiempo que consume agua y energía. A veces sólo necesitas ventilar las prendas o pasarles un cepillo para que estén como nueva.

Cuida el punto

Las prendas de punto tienen elasticidad, por eso cuando las cuelgas pueden perder su forma original. Para evitar que se deformen, sécalas en plano y guardadas dobladas en el armario. Además, para mantener su elasticidad original, lávalas a mano o con programas para ropa delicada.

En dos colores

Esta trench está en dos colores distintos: negro y marrón claro o camel. El primero es mucho más oscuro y destaca porque va bien tanto con vaqueros, faldas cortas y largas y hasta con vestidos. Es una gabardina que te pones para salir e ir a la oficina y hasta para fiestas.

Mientras que el color camel es el más tradicional cuando se trata de tener una trench. En este caso, es más para el día a día. Tanto con vaqueros, trajes chaqueta en su interior como si vas con tu falda midi o bien con deportivas.

Cuál es el precio de la parka perfecta para entretiempo

El precio tiene un coste de 79,99 euros y la puedes tener en varias tallas. De la XS a la XL, así que es el momento de tener la tuya porque si no te vas a quedar sin.

Con qué la combinamos

Look elegante para el trabajo:

Pantalones de vestir

Blusa satinada

Mocasines o zapatos de tacón medio

Bolso estructurado

Look para una salida nocturna: