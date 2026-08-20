Ni palazzo ni recto: el nuevo pantalón de pliegues de Zara ZW Collection que está conquistando todos los looks de esta temporada

¿Pensando en vestir para la próxima temporada? el verano acabará y necesitamos prendas estilosas para ir a la oficina. El pantalón de pliegues de Zara es un clásico renovado. El que va bien con todo lo que te pongas y en el que también se fijarán en todas partes. Si creías que el palazzo es lo que se lleva, en parte sí, pero viene pisando fuerte este tipo de modelo que desde las grandes marcas ya tienen a punto para ti.

Hablamos del pantalón de pliegues ZW Collection. En color mostaza, se ve un modelo elegante, que tanto con trajes chaquetas como con blusas, tops o bien bodys vas a poder llevar en variedad de ocasiones. es un pantalón estiloso de tiro bajo que presenta bolsillos laterales ocultos en costura. Destaca especialmente por su detalle de pliegue frontal. Cierre con cremallera, botón y ganchos metálicos. Lo tienes en la web de Zara y en sus tiendas físicas por un precio a tu medida: 49,95 euros. Ahora hay tallas, ya puedes tenerlo antes de que te lo quiten.

El nuevo pantalón de pliegues de Zara ZW Collection

Su combinación de elegancia y modernidad la posiciona como un imprescindible para quienes desean actualizar su armario con una pieza funcional y con personalidad.

Materiales

Exterior

100% algodón

Que contiene al menos: 100% algodón de cultivo orgánico certificado OCS

Materiales certificados

Algodón de cultivo orgánico certificado ocs

Esta fibra se produce sin utilizar fertilizantes ni pesticidas artificiales y se cultiva a partir de semillas que no han sido modificadas genéticamente. Actualmente trabajamos con el Organic Content Standard (OCS) que supervisa el proceso desde el origen hasta el producto final.

¿Qué son los materiales certificados de Zara?

La elección de los materiales, y cómo se producen, es una etapa fundamental del ciclo de vida de nuestros productos. Por ello, desde la empresa se apoyan en organizaciones y estándares certificados que tienen como objetivo guiar a la industria hacia una reducción del impacto en la fase de producción de fibras y materias primas.

Textile Exchange

Esta organización global sin ánimo de lucro, de la que somos miembros, tiene como misión guiar a la industria para acelerar el uso de materiales procedentes de fuentes preferentes, definidas como aquéllas que resulten de una mejora de los impactos medioambientales y sociales en comparación con las producciones convencionales.

A través de su estrategia Climate+, se ha propuesto dirigir la industria textil mundial hacia el logro de una reducción del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la fase de producción de fibras y materias primas para 2030.

Ha desarrollado diversos estándares que promueven la agricultura orgánica o el uso de materiales reciclados, entre otros. Los procesos de certificación de sus estándares son realizados por organismos independientes autorizados por Textile Exchange, como Intertek.

Cómo cuidar este pantalón

Siempre hay que mirar la etiqueta para seguir sus instrucciones. Seguir estas recomendaciones permitirá que el pantalón se mantenga impecable, brillante y en perfecto estado durante mucho más tiempo.

Con qué poder combinar el pantalón de pliegues de Zara

Cinturón

Si le añades un cinturón integrado, completa el diseño y facilita un look coordinado.

Para la ofi

Para una jornada de trabajo, incorpora un blazer negro, zapatos destalonados y un bolso tote.

Si te vas el fin de semana

En un plan de fin de semana, llévalo con zapatillas blancas, chaqueta vaquera y mochila de piel.

Fácil de estilizar

Funciona con camisetas lisas, camisas, tops o jerséis de colores neutros.

Color mostaza

Este color se posiciona como uno de los favoritos de la temporada. queda perfecto con colores más oscuros como el negro o el marrón porque así lo ensalzan. Y también con blancos, beige, neutros y hasta con verdes algo más atrevidos. Para ser vista, entonces elige un traje chaqueta del mismo color con blusa en blanco dentro o bien top en color negro y un collar dorado.

Con qué llevar este pantalón de pliegues en Zara

Abrigo cinturón 100% piel zw collection

Abrigo con tejido principal realizado en piel 100%. Cuello solapa y manga larga. Bolsillos laterales ocultos en costura. Cinturón en mismo tejido ajustable con lazadas. Forro interior.

Camisa estampada zw collection

Camisa con tejido principal confeccionada en hilatura de viscosa. Cuello solapa y manga larga acabada en puño. Bajo recto. Cierre frontal con botones.

Sandalia Kitten piel

Zapato tipo sandalia tacón. Tira con posición para el dedo. Tacón kitten irregular. Acabado en punta redonda.

Altura tacón: 5 cm

Pack de dos collares en diferente longitud

– Collar de cordón metálico. Cierre con mosquetón.

– Collar de bolas metálicas. Cierre con mosquetón.