Brooklyn Beckham ‘pone los cuernos’ a Victoria Beckham: escoge Balenciaga antes que el desfile de su madre

La moda no descansa y París se ha vestido de alta costura para celebrar una de las semanas más importantes de su calendario. La Semana de la Moda de París vuelve a convertir la capital francesa en el punto de encuentro de grandes nombres de Hollywood y de la industria de la moda. Como es habitual, la familia Beckham ha viajado hasta la Ciudad de la Luz para apoyar a Victoria Beckham en la presentación de su nueva colección, una cita que prácticamente se ha convertido en un ritual anual para los suyos. Sin embargo, en esta ocasión había un detalle que no ha pasado desapercibido: Brooklyn Beckham también se encontraba en París.

Desde que el primogénito de David y Victoria Beckham rompiera lazos con su familia, el distanciamiento entre ellos se ha convertido en una de las grandes historias alrededor del clan. Durante este tiempo, los dardos han ido y venido a través de detalles indirectos, publicaciones en redes sociales y pequeños gestos que han alimentado todavía más la tensión. En esta edición de la Semana de la Moda de París ha llegado, además, una de esas fotografías que ya se han convertido en una tradición para los seguidores de la ex Spice Girl: la familia reunida para apoyar a Victoria. Lo que quizás no sabían todos es que, mientras se producía ese encuentro, Brooklyn se encontraba en la misma ciudad junto a su mujer, Nicola Peltz-Beckham.

El matrimonio se ha dejado ver estos días por la capital francesa con motivo de la Semana de la Moda y ambos fueron invitados al desfile de Balenciaga, donde ocuparon un lugar en primera fila. Brooklyn y Nicola no se escondieron y posaron ante los focos durante una de las grandes citas de la moda parisina. Apenas 24 horas después estaba previsto el desfile de Victoria Beckham y la coincidencia en la misma ciudad alimentó las especulaciones sobre un posible acercamiento entre el hijo mayor y su familia. Sin embargo, el esperado encuentro no se produjo.

En cierto modo, Brooklyn Beckham ha elegido Balenciaga antes que Victoria Beckham, su propia madre. Una coincidencia que en redes sociales no tardó en ser interpretada por algunos usuarios como una nueva provocación en mitad del distanciamiento familiar. La imagen del matrimonio en primera fila del desfile de la firma contrasta con la ausencia de Brooklyn en la cita más importante del año para su madre.

El posible acercamiento, eso sí, tuvo un pequeño gesto previo. Tal y como publicó el Daily Mail, horas antes del desfile de Victoria, David Beckham dio ‘me gusta’ a un vídeo compartido por Brooklyn y Nicola Peltz-Beckham en redes sociales durante su estancia en París. Un gesto aparentemente sencillo, pero que no pasó desapercibido teniendo en cuenta la situación actual de la familia.

Tras el desfile, Victoria Beckham quiso agradecer públicamente el apoyo recibido. «Para mis amigos y familia, me siento muy afortunada de teneros a mi lado», escribió la diseñadora junto a una selección de fotografías en las que aparecían su marido, sus hijos presentes en París y sus respectivas parejas, además de algunos amigos. Una publicación que muchos interpretaron como una muestra de gratitud hacia quienes habían querido acompañarla en una de las noches más importantes para su firma.

Entre los grandes apoyos de Victoria volvió a estar su marido. Desde que se conoció el trasfondo de la creación y evolución de la marca en su documental de Netflix, David Beckham ha aparecido como una de las figuras fundamentales en la historia empresarial de su mujer, incluido su apoyo económico. Una vez más, el exfutbolista quiso estar a su lado y no dudó en comentar la publicación de Victoria: «Todos estamos muy orgullosos de ti, como siempre. Pura elegancia, gracia y belleza. Qué espectáculo tan hermoso. Te queremos», escribió. También Kim Turnbull, pareja de Romeo Beckham, quiso sumarse a las felicitaciones. La joven compartió un vídeo del desfile en sus redes sociales acompañado de un breve pero significativo mensaje dirigido a la diseñadora: «El espectáculo más hermoso hasta ahora. Felicidades».

Una edición más, Victoria Beckham ha vuelto a convertir París en el escenario de su gran noche, rodeada de su marido, sus hijos presentes en la capital francesa, sus parejas y sus amigos. Pero, mientras una parte de los Beckham celebraba el éxito de la diseñadora, Brooklyn y Nicola se encontraban en la misma ciudad sin acudir al desfile. Una coincidencia que vuelve a poner sobre la mesa el distanciamiento familiar y que demuestra que, al menos por ahora, París tampoco ha sido el lugar elegido para firmar la paz entre los Beckham.