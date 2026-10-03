Elon Musk rompe por sorpresa con Shivon Zilis, madre de sus 4 hijos: «En una semana lo tuve que dejar ir y sin previo aviso»

Elon Musk ha vuelto a acaparar titulares y, en esta ocasión, no ha sido por su fortuna ni por alguno de los nuevos proyectos de sus empresas. El magnate vuelve a estar en el foco por su vida personal después de que Shivon Zilis, ejecutiva de Neuralink y madre de cuatro de sus hijos, haya confirmado el final de su relación. Una noticia que ha generado un gran revuelo por la forma en la que la directiva ha contado públicamente cómo está viviendo este inesperado capítulo de su vida.

La historia de amor entre Elon Musk y Shivon Zilis comenzó en el entorno profesional, ya que ella es una de las principales ejecutivas de Neuralink. Con el paso del tiempo, la relación fue mucho más allá del ámbito laboral y ambos terminaron formando una familia. En 2021 y en secreto, fueron padres de los gemelos Strider y Azure, nacidos en Austin. Posteriormente, ampliaron la familia con Arcadia, nacida en 2024, y Seldon Lycurgus, en 2025, convirtiéndose así en padres de cuatro hijos en común.

Durante estos años, ambos han mantenido su vida personal alejada de los focos, aunque la relación entre Musk y Zilis siempre ha despertado interés por tratarse de una de las parejas vinculadas al magnate. Ahora, todo ha dado un giro y ha sido la propia Shivon quien ha decidido explicar públicamente cómo se ha producido la ruptura.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, la ejecutiva ha reconocido que el final de su relación ha sido especialmente difícil para ella y ha dejado una frase que ha llamado especialmente la atención: «Es difícil pasar de estar enamorada a tener que dejarlo ir en una semana y sin previo aviso, pero así son las cosas».

Una declaración con la que Zilis deja entrever que la ruptura se produjo de manera inesperada y que todavía está asimilando lo ocurrido. Pero su mensaje no se ha quedado ahí. La ejecutiva ha querido hablar también de lo que ha significado para ella su relación con el magnate y del papel que considera que desempeñó durante los años que estuvieron juntos. «Me siento feliz de haber podido mostrarle a Elon cómo se siente ser profundamente comprendido, cuidado y amado con paz, estabilidad y dulzura», ha escrito. Zilis asegura que quería que Musk pudiera experimentar una forma de amor basada en la tranquilidad y la estabilidad y hace referencia a las dificultades que habría atravesado durante su infancia y a la intensidad de su vida actual.

La ejecutiva también ha reconocido que echará de menos esa relación y, especialmente, el vínculo que ambos habían construido. En su mensaje, agradece los hijos que tienen en común y deja claro que, pese al final de su historia sentimental, su intención es que puedan mantener una buena relación por el bienestar de sus hijos y llegar a convertirse en «grandes amigos y padres». El mensaje de Zilis termina con una declaración especialmente emotiva hacia Musk: «Estoy sufriendo, pero me importa profundamente E y siempre estaré animándolo por su felicidad. Que Dios te acompañe, Elon, el mundo tiene suerte de tenerte».

Por el momento, Elon Musk no se ha pronunciado públicamente sobre la ruptura ni sobre las palabras de Shivon Zilis, por lo que la versión conocida hasta ahora es la que la propia ejecutiva ha compartido a través de sus redes sociales.