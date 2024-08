Elon Musk: cuántos hijos tiene y cuáles son sus extraños nombres

Elon Musk ha vuelto a ser noticia al anunciar que tiene otro hijo, el tercero junto a la cantante Grimes. El propio Musk confirmó que él y su ex pareja tuvieron un tercer hijo juntos, y su nombre es tan inusual como el de sus hermanos. El niño se llama Tau Techno Mechanicus, según escribió el multimillonario de la tecnología en un post.

Musk, propietario de la red social X, respondía de esta forma a otro mensaje de la cuenta de noticias de entretenimiento Pop Base, que nombraba a los tres hijos de él y Grimes como «X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl Musk, Techno Mechanicus».

Poco antes había sido noticia por otro de sus hijos. En concreto, por su testimonio sobre su hija trans Jenna Wilson, que aparecerá próximamente en un libro. En él, confiesa que compró Twitter porque la red social y su «virus mental woke» habían hecho de su hijo Xavier una mujer trans y comunista.

Xavier Musk, de 19 años, solicitó que su nombre sea Vivian Jenna Wilson para no tener nada que ver con su padre, Elon Mask, porque la joven trans odia a los ricos. Así que el nombre de su hijo mayor, ahora hija, es Vivian Jenna. Pero Elon Musk tiene otros nueve hijos, algunos de ellos, con unos nombres que van más allá de lo peculiar.

El magnate tiene 11 hijos de tres mujeres: de una de sus dos esposas y de otras dos parejas. Su primer matrimonio fue con Justine Musk, de 2000 a 2008. Después estuvo casado con Talulah Riley, de 2010 a 2016. Sus hijos son:

