Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio, al límite por el vínculo de sus hijas: «Peor que nunca»

No es ningún secreto que Violeta Mangriñán, poco a poco y con el paso de los años, se ha ganado a pulso ser una de las influencers más reconocidas de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Desde sus inicios en programas como Mujeres y hombres y viceversa y Supervivientes, donde conoció a su actual pareja, Fabio Colloricchio, ha conseguido hacerse un hueco en el mundo de las redes sociales. Más allá del ámbito profesional, la valenciana también está viviendo un gran momento a nivel personal, sobre todo desde que llegaron a su vida sus dos hijas, Gala y Gia. Aun así, tirando de esa sinceridad que tantísimo le caracteriza, Violeta Mangriñán ha querido sincerarse sobre la otra cara de la maternidad, sobre todo desde que nació la pequeña de las dos. Así pues, ha desvelado que la relación entre las hermanas «está peor que nunca».

Todo comenzó cuando un seguidor de la valenciana en Instagram, a través de una respuesta a una historia, quiso transmitirle su preocupación por la relación de Gala con Gia: «Recuerdo que al principio lo pasaste fatal porque ella lo pasaba muy mal… Me está pasando ahora a mí y al ver esta foto me he acordado… Ojalá pase pronto porque lo llevamos todos mal al final de verla así». Fue entonces cuando Violeta Mangriñán quiso responderle con honestidad: «Ahora peor que nunca. De hecho, me planteo empezar terapia con ella, justo hoy hablábamos de eso. Le tiene unos celos negros y le pega más que nunca a Gia». Por si fuera poco, la influencer añadió algo más: «Gia se está empezando a defender, pero Gala no le deja casi nada de juguetes y llama mucho la atención cuando estoy con Gia. Estamos un poco desesperados con ese tema, la verdad».

Lejos de que todo quede ahí, con posterioridad, la creadora de contenido en redes sociales quiso compartir una nueva historia en Instagram. Y todo para compartir muchos más detalles sobre la complicada situación que tanto ella como Fabio Colloricchio están viviendo con las pequeñas Gala y Gia.

Respecto a su hija mayor, la valenciana quiso añadir algo más: «Es raro porque igual que tiene celos de ella también la ama, la defiende a muerte y también le da mimos y amor». Por si fuera poco, fue mucho más allá: «Una de cal y una de arena todo el día. Lo mismo le dice que la ama que le da un chirlo. Estamos todo el día en alerta».

Por lo tanto, es más que evidente que la pareja está atravesando un complicado bache a la hora de tratar de buscar la solución para que el vínculo entre sus hijas se vea reforzado. Estamos completamente convencidos de que darán con la manera perfecta para que la pequeña Gala pueda dejar de tener esos celos de su hermana pequeña.