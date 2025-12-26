Cae en Huelva uno de los 10 fugitivos más buscados tras asesinar a dos personas y ocultarlas en un pozo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Cartaya (Huelva) a José María Pavón Pereira, uno de los fugitivos más buscados de España y sobre el que pesaba una orden de detención por un doble asesinato cometido en 2019. El arrestado, incluido en la campaña de los «10 más buscados», se enfrentaba a una petición fiscal de 41 años de prisión por dos delitos de asesinato, uno de ellos con ensañamiento.

Los hechos que motivaron la orden de búsqueda ocurrieron en Huelva hace cuatro años, cuando fueron encontrados dos cadáveres en el interior de un pozo. Uno presentaba un disparo de escopeta en el pecho, mientras que el otro mostraba múltiples traumatismos provocados con un objeto contundente, lo que llevó a la calificación del crimen como asesinato con alevosía y ensañamiento.

Ante la falta de avances en la localización del sospechoso por vías convencionales, la Policía optó por incluir a Pavón en la lista de los delincuentes más buscados del país, una iniciativa que busca la colaboración ciudadana mediante su difusión pública. Gracias a las aportaciones recibidas en el buzón [email protected] y al trabajo de la Sección de Localización de Fugitivos, los investigadores lograron ubicar al prófugo.

La pista definitiva situó al fugitivo en una nave apartada del núcleo urbano de Cartaya, donde se escondía para eludir la acción de la Justicia. Tras varias vigilancias discretas, los agentes detectaron la salida de un vehículo en el que viajaba un hombre cuya complexión coincidía con la del prófugo. Tras interceptarlo, confirmaron su identidad y procedieron a su detención inmediata.

La operación ha sido calificada como un éxito dentro de la campaña de los «10 más buscados», demostrando la eficacia del trabajo coordinado entre investigación policial y colaboración ciudadana. José María Pavón ha sido puesto a disposición judicial y será juzgado por el doble crimen que conmocionó a la provincia de Huelva en 2019.