«El hombre nos amenazaba con unas tijeras mientras gritaba ‘Alá es grande’», son las declaraciones de los seis policías que intervinieron y redujeron al asaltante de un locutorio de Torremolinos (Málaga) que murió de un infarto tras dispararle con una pistola eléctrica Táser y esposarle».

OKDIARIO ha tenido acceso al atestado del suceso en el que un hombre que asaltó un locutorio murió después de ser reducido por la varios agentes de la Policía Nacional. En sus declaraciones, los agentes cuentan que el sujeto se negó a soltar las tijeras con las que les amenazaba y le aplicaron tres veces descargas cortas con pistolas eléctricas para conseguir esposarle y reducirle.

Fueron los propios policías los que llamaron a un ambulancia para que los sanitarios calmaran al arrestado, totalmente fuera de sí, y pidieron que se adjuntaran las cámaras de seguridad del local al atestado ya que habían grabado todo lo que ocurrió durante el asalto y la posterior detención.

Así fueron los hechos: el atestado

Los seis agentes que intervinieron en la detención de Mohamed, marroquí de 45 años, comparecieron en comisaría para declarar. Cuentan que el 7 de diciembre pidieron su ayuda por un robo con violencia con un rehén en el locutorio de la calle Hoyo de Torremolinos.

A su llegada, los agentes encuentran al dueño del comercio. Les cuenta que el asaltante, entró violentamente en su locutorio y se abalanzó sobre él, resultando herido con varios golpes en la cabeza. El comerciante les cuenta que ha conseguido huir de la tienda y ha dejado encerrado dentro al asaltante y que éste porta algún objeto peligroso en las manos.

Los policías relatan que al entrar se encuentran con Mohamed que portaba un teléfono móvil en una mano y unas tijeras en la otra con las que les amenazaba y hacía aspavientos mientras gritaba «Alá es grande» y decía que era un confidente de la Policía.

Los agentes le ordenan que arroje las tijeras. No pueden acercarse por que la tienda es muy estrecha. Los policías sólo pueden acercarse de uno en uno a Mohamed, que se muestra muy agresivo y gesticulante.

Tras enseñarle una de las pistolas eléctricas que portaban, los agentes le dan varios avisos sin que el asaltante obedezca. En ese momento, uno de los policías consigue agarrarle de una mano, pero se resbala por el sudor de la víctima y le deja esposado sólo por ese miembro. Logra arrebatarle las tijeras.

La situación se complica, Mohamed se muestra aún más agresivo. Entre dos policías consiguen agarrarle pero no pueden derribarle. Un agente le da una descarga corta con su pistola eléctrica a quemarropa, sin dispararla contra el hombre para no dañarle aún más.

Los agentes consiguen derribar al asaltante del locutorio pero no esposarle. Al final entre cuatro policías consiguen ponerle las esposas tras dos nuevas descargas de la pistola eléctrica.

Los policías llaman a un equipo sanitario para que atienda a la víctima y le proporcione calmantes. Mientras llegan los sanitarios el hombre se desvanece y los policías le practican una reanimación cardiopulmonar. Cuando llegan los servicios de emergencias el hombre había fallecido y tras 40 minutos de reanimación certifican su muerte.

Los policías piden que vean las cámaras

Hasta aquí el relato de los agentes que intervinieron en la detención de Mohamed. El primer informe de la autopsia ha determinado que el hombre falleció de un infarto y el estudio de toxicología ha aportado que la víctima había consumido drogas.

Los agentes pidieron en su declaración que se incorporen las imágenes de las cámaras de seguridad de la tienda que ratificarían su versión de los hechos.

Los sindicatos responde a Belarra

Desde el sindicato JUPOL reiteran su bsoluto respaldo a los policías que intervinieron en Torremolinos ante el presunto robo con violencia en un locutorio: «El deber de esos agentes era actuar conforme al orden, la legalidad y los protocolos vigentes y condenamos la descalificación indiscriminada de su actuación.

Creemos que calificar a los agentes como “asesinos” sin esperar al debido proceso, sin valorar con rigor las circunstancias reales del operativo, supone una ofensa injusta a quienes diariamente arriesgan su integridad para proteger a la ciudadanía», añade JUPOL.

El sindicato lamenta profundamente las fuertes críticas surgidas desde determinados sectores, «incluidos algunos dirigentes políticos como Ione Belarra». Según JUPOL, estas personas «se dedican a alimentar discursos de confrontación y odio hacia la Policía Nacional, mientras después presumen de defender la democracia. No es democrático señalar, acusar y linchar públicamente a servidores públicos sin esperar al criterio de los jueces».

Finalmente, JUPOL anuncia que ya estudia emprender acciones legales para defender el honor y la profesionalidad de los agentes injustamente atacados y reiteran su total apoyo a los policías intervinientes en Torremolinos.