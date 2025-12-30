Prohens reafirma su compromiso de «trabajar por la estabilidad» y gobernar «para la gente de aquí»

La presidenta del Govern de las Illes Balears, Marga Prohens, ha pronunciado el tradicional discurso institucional de Fin de Año, en el que ha reafirmado el compromiso del Govern de seguir trabajando por la estabilidad y la tranquilidad en 2026, gobernando «para la gente de aquí» y con una mirada arraigada en la realidad de las Islas Baleares.

Un año más, Prohens se ha dirigido a todos los ciudadanos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera a través de la Radiotelevisión de las Illes Balears (IB3). Este año lo ha hecho desde Menorca, concretamente desde Son Quart, para poner en valor el campo menorquín y la actividad agraria de las Islas, «que forman parte de nuestra historia, nuestro carácter y nuestra idiosincrasia».

En este contexto, ha querido reconocer el trabajo de agricultores, ganaderos y pescadores, subrayando la importancia del producto local y el papel del sector primario como una actividad económica que debe ser viable y rentable. En este sentido, ha destacado que el Govern trabaja en una nueva ley agraria, basada en el diálogo con el sector, para garantizar la rentabilidad de la actividad agraria y el relevo generacional, una de las principales metas del próximo año.

Prohens ha hecho hincapié en que el Govern ha afrontado estos dos años y medio de legislatura sin mirar hacia otro lado ante los problemas, asumiendo con responsabilidad retos complejos como el acceso a la vivienda, la transformación del modelo económico, el crecimiento poblacional o la crisis migratoria.

En este sentido, ha remarcado que 2026 será el año en el que se iniciará la construcción de la mayor cantidad de vivienda pública de la historia de la comunidad autónoma. «Vivienda pública para la gente de aquí. Ahora sí, para la gente de aquí», ha insistido.

La presidenta también ha hecho balance de los avances en la transformación económica, con una apuesta clara por pasar de crecer en volumen a crecer en valor, y ha destacado el liderazgo de las Baleares en la transformación del modelo turístico, liderando esta estrategia con el respaldo unánime de toda Europa, así como el trabajo conjunto con los agentes económicos y sociales en el marco del Pacto por la Sostenibilidad.

En el ámbito de los servicios públicos, Prohens ha puesto en valor las mejoras en educación, sanidad y servicios sociales, con más recursos, más profesionales y una clara apuesta por la excelencia, la reducción de listas de espera y la equidad territorial. Asimismo, ha destacado el plan Illes en Transformació, con una inversión histórica de 3.800 millones de euros en infraestructuras educativas, sanitarias, sociosanitarias y estratégicas.

Prohens ha insistido en que la necesidad de más vivienda para la gente de aquí, de más y mejores servicios públicos y de transformar el modelo de las Illes Balears seguirán siendo la prioridad en 2026, como respuesta a un reto transversal como es el crecimiento poblacional.

La presidenta ha tenido palabras de recuerdo y agradecimiento para todos los profesionales de los servicios de emergencias y por la respuesta coordinada de las instituciones ante episodios como las inundaciones de este otoño en Ibiza, así como un recuerdo para las víctimas de la violencia machista, reafirmando el compromiso del Govern con la igualdad real y la protección de las mujeres.

Prohens también ha defendido la necesidad de un sistema de financiación autonómica justo que tenga en cuenta la insularidad y el crecimiento poblacional de las Illes Balears, así como una respuesta decidida del Gobierno de España y de Europa ante la crisis migratoria.

Finalmente, la presidenta ha asegurado que el Govern continuará gobernando en 2026 con humildad, cercanía y responsabilidad, con el talante y el sentido común propios de las Illes Balears.