Ayuso somete a información pública las 5 alternativas para la ampliación de Metro en Madrid Nuevo Norte

El Gobierno de la Comunidad de Madrid publica este martes 10 de marzo en el Portal de Transparencia regional las cinco alternativas que está estudiando para llevar a cabo la ampliación de Metro hasta el desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte. De esta forma, el Ejecutivo autonómico avanza en su compromiso de extender la red de transporte público y facilitar la movilidad de los madrileños.

La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras prevé que este proyecto beneficiará a más de 175.000 ciudadanos a través de tres nuevas estaciones, con los nombres provisionales de Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte.

Cada una de las propuestas, sometidas a consulta pública durante un plazo de 20 días hábiles, incluye la descripción del trazado, las obras complementarias y el método constructivo para su realización.

Las cuatro primeras alternativas comparten una serie de similitudes, como la creación de una línea independiente que conecte con la L10 y un recorrido en planta que sigue el eje de la futura calle Agustín de Foxá, pero con diferencias tanto en la orientación como en la profundidad de su excavación.

Por su parte, la quinta se plantea como una prolongación de la L1 hacia el norte, donde el tramo Pinar de Chamartín – Bambú – Chamartín de la actual Línea 1 pasaría a formar parte de la L4. En este sentido, el nuevo recorrido partiría desde la intersección del Paseo de la Castellana y la calle Sinesio Delgado.

En todos los casos, se incluye un ramal de enlace con las futuras cocheras, que ya se encuentran en fase de licitación para la redacción del proyecto, y que darán servicio a esta zona de la capital.

En cuanto a las técnicas constructivas, la realización del túnel será mediante el Método Tradicional de Madrid, mientras que para las conexiones con las líneas existentes se optará por el Método Alemán. Además, para las tres nuevas estaciones se contemplan procesos que minimizan las posibles afecciones en superficie.

Tras analizar las diferentes cuestiones funcionales, ambientales, territoriales y económicas, el estudio informativo destaca la quinta alternativa como la opción más favorable para la realización de este proyecto. No obstante, durante el periodo de consulta pública se recogen los pertinentes informes que determinarán la viabilidad de la variante seleccionada.

Construcción de las cocheras

Las cocheras para estas líneas de metro dispondrán de una superficie aproximada de 15.000 metros cuadrados y 26.000 bajo rasante, además de un depósito soterrado con seis y ocho vías sencillas, que prestarán servicio a la Línea 1. Las labores correspondientes a los distintos ciclos de mantenimiento de los trenes se realizarán en los depósitos ya existentes de Valdecarros y Hortaleza.

La construcción de estas instalaciones responde a la necesidad de contar, en las proximidades del trazado de la L1, con un espacio adecuado para el almacenamiento y estacionamiento de los convoyes que operarán en la ampliación. La Dirección General de Infraestructuras desarrolla este proyecto conforme a una planificación ajustada a la disponibilidad del suelo del desarrollo urbanístico, que dispondrá con una extensión de 3,29 millones de metros cuadrados, en los que se levantará un nuevo distrito financiero, 10.500 viviendas, oficinas, comercios y un gran parque central con 13 hectáreas.

Esta iniciativa se enmarca en el conjunto de infraestructuras y dependencias necesarias para completar la ampliación de la Línea 1 del suburbano, con el objetivo de mejorar la movilidad de más de 175.000 ciudadanos que está previsto residan en el futuro espacio urbanístico.