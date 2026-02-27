El PSOE pide a Ayuso ampliar 5 líneas de metro mientras Sánchez bloquea las inversiones al Consorcio

El Partido Socialista en la Asamblea de Madrid ha pedido al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que amplíe 5 líneas de metro de la región ante el crecimiento de los municipios metropolitanos. Una petición que choca con la decisión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que tiene paralizadas las inversiones al Consorcio Regional de Transportes desde 2018.

En infinidad de ocasiones, la Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno de España y, en concreto, al Ministerio de Transportes, que deje de «castigar a la región». El Ministerio que dirige Óscar Puente debía más de 250 millones de euros al Gobierno regional, (que finalmente fueron pagados en el mes de diciembre), pero que pusieron en jaque al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, que necesita de ese dinero, por ejemplo, para abaratar los costes de las tarifas del Metro.

El Consorcio recibe por parte del Gobierno de la nación 126,89 millones de euros desde 2018, una cantidad que se ha estado repitiendo hasta este año sin aumentar ni un céntimo. Sin embargo, en otras regiones como Canarias o Barcelona, el Gobierno de Sánchez ha ido aumentando las cantidades un 90% en la primera y un 51% en la segunda.

Ampliación de líneas

El PSOE ha pedido al Gobierno regional que retome los estudios técnicos y geológicos necesarios para extender la red de Metro de Madrid a los barrios de El Cañaveral y Los Cerros, mediante una ampliación de la línea 2 o una extensión de la línea 7, en función del resultado que arrojen dichos estudios.

También piden la elaboración de una estrategia de extensión del Metro de Madrid en la corona metropolitana, dando servicio al municipio de Parla, al barrio de Perales del Río de Getafe y al nuevo desarrollo de Valdecarros y retomando la ampliación de la línea 10 entre Móstoles y Alcorcón.

El partido de Mar Espinar, asimismo, quiere que se inicien los estudios para conectar el desarrollo urbanístico de Valdecarros con la red del Metro de Madrid mediante una extensión que conecte Atocha con este ámbito, pasando por Méndez Álvaro y el barrio de Entrevías. Los socialistas piden también modificar el proyecto de la ampliación sur de la línea 11 de Metro dando conexión al barrio de Las Águilas.

Por último, una vez revertida la concesión de la línea 9 de Metro entre Arganda del Rey y Puerta de Arganda, el PSOE aboga por que se realice la operación continua de la línea, reforzando el tramo que sirve a los municipios de Rivas-Vaciamadrid y Arganda del Rey, sin menoscabo de que algunos trenes puedan invertir marcha en la nueva estación de Los Berrocales si la demanda así lo aconseja.

«No podemos permitir que nuevos desarrollos urbanísticos queden desconectados de la red de transporte público o dependientes del vehículo privado. Es responsabilidad de los poderes públicos garantizar que cada barrio, cada nuevo distrito y cada municipio de la corona metropolitana cuente con un transporte público digno, eficiente y sostenible». «Extender el metro es invertir en igualdad de oportunidades, cohesión territorial y bienestar para todos», señalan fuentes del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid.

Sin embargo, resulta difícil no ver la contradicción: se reclama la ampliación de Metro mientras la dotación económica necesaria lleva años paralizada.

Fuentes consultadas de la Comunidad de Madrid por OKDIARIO señalan que «la realidad es que Metro está ejecutando actualmente la ampliación de la línea 11 para construir una gran diagonal estratégica, al tiempo que se proyecta la extensión de la línea 1 hacia Madrid Nuevo Norte. Priorizar exige coherencia: no se puede exigir nuevas expansiones y, simultáneamente, mantener bloqueados los recursos que las hacen posibles».