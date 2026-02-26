El sanchista Javier Ruiz insinúa que infiltrados de extrema derecha le cortan las conexiones en TVE

Una nueva polémica salpica al sanchista Javier Ruiz y su programa en TVE. Todo se remonta al pasado lunes 23 de febrero cuando el presentador de Mañaneros 360 insinuó en directo que infiltrados de la extrema derecha provocan fallos técnicos y cortan las conexiones con sus invitados todos los días a la misma hora. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de RTVE ha escrito un comunicado en contra del presentador en el que tachan de «intolerable» su actitud.

La insinuación de Javier Ruiz

Todo comenzó el pasado lunes de 23 de febrero mientras que en el espacio Mañaneros 360 que emite La 1 de TVE se estaba centrando en la desclasificación de documentos sobre el 23-F. Tras casi tres horas de emisión, el programa tuvo que cambiar, al parecer, la escaleta.

A las 13:43 horas exactamente, se suponía que tenía que entrar en directo la periodista Rosa Villacastín pero el presentador informó a los espectadores que no se había podido realizar la conexión.

Javier Ruiz, muy molesto, dijo: «Tenemos todos los días a esta hora una puntualidad exquisita en el error. ¡Todos los días! A esta hora tenemos una puntualidad que, cada conexión que tenemos, a esta hora falla. Hoy otra vez. Es exquisita, de verdad, la puntualidad en el fallo”.

«Tenemos a Rosa Villacastín y no conseguimos conectar con ella. ¡Otra vez! ¡A la misma hora otra vez! En fin, así que hoy seguimos y avanzamos», siguió diciendo, muy enfadado, el presentador mientras que sus tertulianos, entre ellos su pareja- Sarah Santaolalla-, se quedaron casi sin palabras y sin saber muy bien qué pensar.

Esto me pone especialmente enfermo: El jefe que echa la bronca a subordinados que hacen cosas que él mismo no sabría hacer ni en cien millones de años. Ponte tú de realizador, Javi. En directo. Con mil cosas que pueden salir mal, por cagada tuya o a veces ni siquiera eso. pic.twitter.com/gJ765JC1SL — Jaime (@jaime_srr) February 24, 2026

La respuesta de CCOO

Al día siguiente, el enfado de Javier Ruiz fue respondido por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de TVE en un comunicado publicado en la red social X en el que piden “respeto” a los profesionales de la cadena pública.

“Mañaneros 360” (23/02) por un fallo en una conexión. En directo puede haber incidencias, pero es inaceptable señalar y desacreditar al equipo en antena, sin posibilidad de respuesta. Respeto profesional y trabajo colectivo, siempre. #RespetoEnAntena #RTVEPublica pic.twitter.com/Gpb0DZyJOl — CCOO RTVE (@ccoortve) February 24, 2026

Así, CCOO destacó tres puntos clave. En primer lugar se señalaba que «En directo puede haber incidencias: en televisión en directo pueden ocurrir fallos; se analizan y corrigen por cauces internos».

Para el sindicato es «Inaceptable señalar al equipo: no se puede cuestionar o desacreditar en antena a quien no puede responder ni explicar lo sucedido».

Y por último, CCOO insistió en que: «Cuidemos el clima laboral: el respeto profesional sostiene el trabajo en equipo y protege el servicio público».