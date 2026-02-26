Mañueco dice que el PP es «el listón que todos quieren alcanzar» en el inicio de la campaña del PP

Alfonso Fernández Mañueco, presidente del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, ha afirmado que el PP es «el listón que todos quieren alcanzar y nunca llegan». El dirigente popular ha agradecido que sus rivales políticos hablen «constantemente» de su partido porque es la prueba de que son «el espejo en el que todos se miran», tal y como ha dicho durante el acto de pegada de carteles para la campaña de las elecciones de Castilla y León de este jueves celebrado en Valladolid.

«Nosotros si tenemos algo que decir no necesitamos hablar de nadie para tener un discurso, tenemos ideas propias, tenemos el rumbo claro y tenemos un proyecto futuro para Castilla y León», ha afirmado Mañueco. El dirigente ha intervenido junto a Conrado Íscar, presidente del PP de Valladolid, Jesús Julio Carnero, alcalde de la ciudad, y María Pardo, cabeza de lista en la provincia.

«En esta tierra, que es a la vez nuestro futuro y nuestra memoria, decimos que estamos aquí, decimos seguimos aquí y decimos también aquí nos quedamos», ha asegurado Mañueco. El presidente de la Junta de Castilla y León ha informado también que los próximos 15 días recorrerá cada rincón de Castilla y León no para hacer «turismo electoral», sino para mirar a los ojos a los habitantes de Castilla y León y decirles lo que ha hecho y a lo que se compromete.

Mañueco ha subrayado que todos pueden tener la «certeza» de que se quedarán trabajando en el Gobierno toda la legislatura y ha recordado que otros «no pueden decir lo mismo», en referencia a la ruptura del Gobierno autonómico con Vox. También ha expresado su compromiso con «gobernar para todos», independientemente de si les han apoyado.

«Porque son nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, también son ellos Castilla y León y también ellos merecen tener un buen gobierno», ha señalado el candidato popular. Mañueco también ha recordado que su partido ha «ganado a la izquierda no con eslóganes, sino con resultados, con hechos y con votos». Además de ser la formación que «mejor representa esta tierra».

El dirigente del PP ha señalado que el PP tiene «el mejor balance» y el «mejor proyecto futuro». Mañueco ha asegurado que mientras algunos tienen que «gritar» para «hacerse escuchar», el PP no tiene que «alzar la voz para tener autoridad» ni «insultar» para tener razón.

«No necesitamos insultar para tener razón. Somos enérgicos y firmes y es la forma más exigente de hacer política. Es la que requiere más valentía, más rigor y más carácter», ha asegurado el candidato del PP, quien ha agregado que desde su gestión «eficaz» pueden ofrecer «frutos» que se pueden medir en educación, sanidad, atención a la dependencia y políticas sociales. Ahora, ha apuntado una «ambición clara, exigente y concreta» de situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España «en todo».