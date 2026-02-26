La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de violar a una joven de Macael (Almería) por orden de su mujer. El desencadenante de la agresión fueron los celos. La incitadora, alias La Faraona, fue detenida unos meses antes y tras pasar por la prisión está en libertad provisional por enfermedad, a la espera de juicio. Ambos están acusados de los delitos de agresión sexual, detención ilegal, amenazas y lesiones.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Purchena (Almería) ha acordado para el arrestado prisión comunicada y sin fianza, después de que fuera detenido a comienzos de febrero tras permanecer varios meses en paradero desconocido.

Los hechos, según la investigación de la Guardia Civil, tuvieron lugar en julio del año 2025, cuando A.B. supuestamente raptó a la joven a punta de navaja para llevarla a una vivienda en la que su mujer le rapó el pelo a la víctima mientras la amenazaba.

La raparon, la drogaron y la violó

Entre ambos, hombre y mujer, habrían trasladado a la víctima hasta un garaje donde, siguiendo las órdenes de la presunta autora intelectual, el hombre violó a la joven tras haber sido drogada. La víctima fue amenazada con matar a sus familiares o con quemar su casa si acudía a la Guardia Civil.

De acuerdo con la información recabada por la Guardia Civil, la agresión sexual fue organizada con antelación y respondería a un trasfondo sentimental. Fue la mujer la que dio a su marido la orden de violar a la joven.

La mujer, además, la habría «denigrado» rapándole el cabello y tomándole varias fotografías antes de ordenar la agresión sexual, para después cubrirle la cabeza con una manta o toalla y llevarla a un descampado, donde fue abandonada.

La instigadora niega los hechos

Frente a estos indicios, apoyados en declaraciones e imágenes, la investigada sostuvo que la víctima subió a su vehículo de manera voluntaria para ir a su casa a «hablar» y negó la intervención de ningún varón como cómplice.

Frente a su versión, la Guardia Civil tiene grabaciones que sitúan a la sospechosa en el coche utilizado para el secuestro de la joven en Macael, así como testigos que aseguran haberla visto junto al hombre, que habría salido desde la capital para cumplir el encargo, en el interior del vehículo.

El caso generó una fuerte conmoción en Macael, donde a finales de julio tuvo lugar una concentración masiva para exigir «justicia» para la vecina agredida, con pancartas con lemas como «Todos somos P.», «Justicia ya» o «Tu dolor no se borra».