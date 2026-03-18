El Atlético no da opción al susto del Tottenham y pasa a cuartos de Champions sin sufrir

Cuando Hancko se anticipó a toda la defensa del Tottenham para marcar el segundo gol, todo tuvo sentido en el Atlético. Simeone juntó sus manos como si rezara, miró al cielo y se tiró de rodillas al terreno de juego. Fue más que un gol. Fue el reflejo de que los rojiblancos habían aprendido de los errores propios. Aterrizaron con tres goles de ventaja, casi idéntico escenario que ante el Barcelona en Copa, pero el guion poco tuvo que ver porque los rojiblancos jugaron a marcar goles y pasó lo que tenía que pasar, que anotaron dos. Más que suficientes.

De nada sirvió el gol definitivo de Xavi Simons. Partido para el Tottenham, eliminatoria para el Atlético, que se cita en cuartos con el Barcelona. Nunca peligró el billete rojiblanco a la siguiente ronda. Siempre tuvo dos goles de colchón, hubo más tensión por situaciones hipotéticas que miedo real. El Tottenham ladraba, pero no mordía. Por si acaso, Julián Álvarez espantó cualquier fantasma con un gol y otra asistencia. Es la Champions la competición del argentino. Ya es el segundo máximo goleador histórico del Atlético.

El Atlético no sufrió, ni al inicio ni al final, porque la noche careció de inflamabilidad. Ni siquiera cuando sonó el primer silbatazo. La grada, sin mosaico y desconectada, anda desencantada con un equipo que camina por el precipicio en la Premier League. Lucha por no descender cuando estaban llamados a pelear por los puestos de Champions. Le costó al Tottenham encender el partido. Lo que tardó en darse cuenta de que Nahuel Molina andaba en la defensa rojiblanca. Entonces martillearon su espalda constantemente.

Se olvidó el argentino de que Kolo Muani percutía por ahí y el francés marcó gol a placer. Se cumplía la primera media hora de juego y caía el primer gol en contra, como contra el Barcelona en Copa. Flashbacks de Vietnam. Pero esta vez el Atlético no se refugiaba en su área. Mordía en el centro y encontraba espacios al contragolpe. Tudor aprendió de lo ocurrido en Madrid y dejó al malherido Kinsky en el banquillo. Vicario se vistió de corto y evitó que al descanso se llegara igualados al despejar un disparo envenenado de Julián Álvarez.

Tel rozó arrancarle otro gol de ventaja al Atlético, pero ahí emergió Musso con la mano dura. Parada de fútbol sala, parada de mejor suplente de Oblak en la última década. Los rojiblancos han ganado en tranquilidad con el meta argentino. Y parecía que también gracias a Julián después de culminar un contragolpe nada más iniciado el segundo acto. No hubo tiempo de celebraciones cuando Giuliano perdió el balón en la siguiente jugada y Xavi Simons castigó el error con gol. Todo volvía a estar como antes. Dura poco la alegría en casa del pobre, pero el Atlético ya no es ese pupas de antaño por más que el campo ruja.

Porque el feudo inglés rugió cuando Musso le negó el gol a Pedro Porro, el que hubiera dejado la eliminatoria a uno solo de ser nivelada. Ahí sí parecía llover. Londres y su climatología. El paraguas rojiblanco fue el no retroceder, el querer marcar y no administrar. Hancko se adelantó a todo y a todos para rematar el córner y sellar el billete a cuartos.

Nadie se acordará de que el Tottenham acabó venciendo de penalti, necesitaba dos goles más y el tiempo ya había caducado. Una derrota dulce, una que arrodilló al Tottenham y de paso a Simeone, que resopló tras el cabezazo. Ahí está el Atlético, entre los ocho mejores equipos de Europa. Pobre del que quiera robarles la ilusión.