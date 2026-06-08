Dolor extremo, fiebre y mareos: el pez que llega a las playas y pone a España en alerta este verano

Este verano habrá que tener máxima precaución en las playas de España con el famoso pez araña. Este pez es un asiduo en las playas de España y se encuentra camuflado en el fondo del mar, por lo que existe un alto riesgo de pisarlo y que se defienda incrustando sus espinas venenosas en los pies de los bañistas. Los síntomas son náuseas, vómitos o mareos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el pez más temido en las playas de España.

Llega el verano y, a partir de este mes de junio, las playas españolas comenzarán a abarrotarse de turistas nacionales y extranjeros. Millones de personas se dejarán caer en los próximos meses por las playas de España y desde algunas zonas del país como Huelva ya han avisado a los bañistas de los peligros que ofrece el fondo del mar. En este caso, la amenaza es el famoso pez araña que habita en las aguas del Mediterráneo y Atlántico.

«¡Mucho ojo en las playas de Huelva! Advierten de la presencia del pez araña en la orilla. Se esconde bajo la arena y su picadura con espinas venenosas causa un dolor extremo», avisaron hace unos días desde @huelva24, sobre los últimos avistamientos del pez araña en las playas de esta comunidad autónoma. Al igual que en esta parte de Andalucía, esta especie también es un clásico de las playas del Mediterráneo, que este verano serán visitadas por millones de turistas.

El pez araña, también conocido como pez escorpión (Trachinus draco), es un clásico de las playas de España que tiene unas dimensiones de 30 centímetros y lo más importante: tiene de cinco a siete espinas venenosas. Lo que le convierte en peligroso es que vive semienterrado y camuflado en el fondo del mar, por lo que es fácil que al pisarlo inyecte un veneno que es de naturaleza glucoproteica y vasoconstrictora. Esto puede provocar síntomas de vómitos, mareos, fiebre e incluso insuficiencia respiratoria y convulsiones en los casos más severos.

Precaución en las playas de España con este pez

Por ello, el biólogo Pedro Fernández, que también imparte una serie de consejos a través de la cuenta @atunarrofishing en las redes sociales, ha avisado a los españoles para que tomen precauciones de cara a este verano con el pez araña. «El pez más temido: el pez araña (faneca brava). Conozcamos cuáles son sus espinas venenosas y consejos en caso de picaduras», dice el titular del vídeo publicado en las redes sociales en el que lanza un aviso sobre este peligro que acecha en las playas de España.

«Uno de los peces más peligrosos de nuestras playas, sobre todo las arenosas, es el pez araña», comienza diciendo en el vídeo antes de señalar las espinas venenosas en la espina y las branquias dorsales de este pez araña que habita en las playas de España.

«Este veneno podemos desnaturalizarlo, romperlo o eliminar la mayoría de los síntomas con altas temperaturas. Si nos pinchamos en un dedo, hay que meter la mano en un cubo con agua muy caliente entre 40 y 41 ºC y dejarla el tiempo que aguante nuestra sensibilidad. Con esto conseguimos que la toxina no nos deje esa reacción alérgica que en algunos casos es muy peligrosa y así reduciremos los síntomas», dice. «En muchos casos podemos tener vómitos, náuseas, mareos», avisa, por lo que recomienda ir rápido a urgencias.