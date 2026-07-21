Llevar una almendra envuelta en papel de aluminio: qué significa y para qué sirve realmente
Los objetos naturales que se llevan a diario ocupan un lugar importante, al funcionar como un canal de energía en constante contacto con quien los usa
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Según la antigua filosofía china Feng Shui, hay elementos y objetos que influyen en las energías de una persona y que podrían afectarlas tanto negativamente como positivamente. Los objetos naturales que se llevan a diario ocupan un lugar importante, al funcionar como un canal de energía en constante contacto con quien los usa. Uno de ellos es la almendra.
Significado especial
Aunque la almendra no forma parte de sus símbolos tradicionales más conocidos, con el paso del tiempo comenzó a incorporarse en algunas prácticas gracias al significado que distintas culturas le atribuyen. Su interior nutritivo y su forma alargada se suelen asociar con la abundancia, la energía y el cuidado de los recursos. Es por ello que muchas personas lo suelen utilizar como amuleto para acompañar objetivos personales, atraer prosperidad y reforzar la sensación de estabilidad.
Es importante saber cuándo reemplazar la almendra. La idea es renovar de manera simbólica cuando comienza una nueva etapa, o como máximo una vez al mes, para que la energía se quede asociada al amuleto y evitar conservar un elemento que ya esté deteriorado. Es aconsejable revisar que el papel aluminio permanezca limpio y en buen estado. Todo esto pertenece a la antigua filosofía china Feng Shui, aunque no cuenta con evidencia científica que demuestre la eficacia de estos rituales.
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