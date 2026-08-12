Agustín Hernández vuelve 20 años después a ‘Informativos Telecinco’ como presentador tras la salida de María Casado

El planning de Informativos Telecinco vuelve a sacudirse con un movimiento estratégico tras la salida de María Casado, cuyo hueco ha provocado, indirectamente, la vuelta del presentador Agustín Hernández. Mediaset ha recuperado al periodista 20 años después de que abandonara la primera línea. Ahora, Agustín Hernández regresa a la pantalla para asumir la conducción de la edición matinal.

La incorporación de Agustín Hernández se produce tras un periodo marcado por la reestructuración de la oferta informativa del grupo, dos semanas después de que María Casado presentara entre lágrimas su último informativo y abriera una brecha en la plantilla.

El retorno de Hernández no es un hecho aislado, sino una apuesta por la solvencia y la experiencia en el plató. El comunicador ya es un rostro profundamente conocido por la audiencia del canal de Mediaset, donde desempeñó labores clave en etapas anteriores. Su vinculación a la casa alcanzó un punto decisivo cuando hizo pareja en las ediciones de fin de semana con Carme Chaparro, tras debutar en 2001 con Ángels Barceló en la edición de las 20:30 horas.

Con la marcha de la catalana, en 2005, Agustín Hernández y Carme Chaparro consolidaron un tándem informativo de arraigo para los espectadores de la cadena, y mantuvieron cifras de audiencia competitivas frente a sus rivales directos. Un año después, Mediaset reestructuró el equipo con la llegada de Pedro Piqueras, y Hernández pasó al matinal, con Lucía Rodil en un principio y, después, con Yolanda Benítez. Abandonó la pantalla en 2007.

El contexto del regreso de Agustín Hernández se produce en un momento de plena transformación para Mediaset. El grupo de comunicación busca revitalizar la identidad de sus espacios de noticias con un renovado plató en el aspecto tecnológico y una línea editorial orientada a captar al espectador tradicional y al de la era digital.

La salida por motivos personales de María Casado -que ha fichado por Canal Sur-, cuya trayectoria al frente de las noticias aportó una marcada impronta de análisis y templanza, obligó a la dirección de Informativos a buscar una figura que combinara frescura con un conocimiento exhaustivo de la dinámica interna de Telecinco.

Con este cambio, Agustín Hernández retoma el micrófono de un plató que conoce a la perfección. Su perfil periodístico, respaldado por años de experiencia en el reporterismo de calle y en la presentación de directos de alta tensión informativa, promete ofrecer continuidad y madurez en el matinal.

Por otro lado, el hueco que ha dejado María Casado ha despertado también los rumores sobre la posible vuelta a la edición de mediodía de Ángeles Blanco -el otro de los rostros históricos que quedan en los informativos, junto a Agustín Hernández-. Ella misma habría pedido a la cadena ese cambio.

Carmen Corazzini fue quien cogió las riendas, a principios de julio, del matinal y, tras ella, lo hizo Bricio Segovia, hasta la entrada de Agustín Hernández y Elena Moral.