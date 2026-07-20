María Casado anuncia su salida de ‘Informativos Telecinco’ tras dos años

María Casado ha anunciado su salida de Informativos Telecinco tras casi dos años al frente de la edición de fin de semana, que dirigía y presentaba. La periodista, que se incorporó a Mediaset en otoño de 2024, ha puesto fin a esta etapa profesional por «motivos personales», según ha explicado.

La también presidenta de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual en España ha insinuado que su intención no es retirarse de la pantalla, sino retomar la actividad en cuanto pueda: «Espero que sólo sea una pequeña pausa y podamos encajar otro proyecto lo antes posible».

En cuanto a cómo queda la relación con Mediaset, grupo de comunicación al que ha estado vinculada dos años, el tono de su mensaje ha estado marcado por la cordialidad al agradecer la «oportunidad, confianza y libertad para trabajar» que le ha ofrecido la cadena para ponerse frente a la audiencia «semana tras semana». «Ha sido un regalo. Gracias, y espero que nos veamos pronto», ha añadido.

«Siento Mediaset como mi casa y a mi equipo del fin de semana como familia», ha insistido. Sin embargo, María Casado se ve obligada a poner fin a «una aventura maravillosa en Informativos Telecinco» debido a «motivos personales», ha explicado. La periodista ha matizado que «la dificultad de conciliar» su vida «entre Málaga y Madrid» le ha llevado a adoptar la decisión de tomarse «un respiro». «Gracias por estos dos años inolvidables», ha concluido.

Por su parte, Mediaset le ha dejado las puertas abiertas con un mensaje público en el que ha elogiado su «intensísimo y brillante trabajo». «Ojalá ese respiro que necesitas sirva para descansar, coger fuerzas y retomar en un futuro. Mediaset España es tu casa y sus puertas las sigues teniendo abiertas», ha trasladado por escrito.

En lo que respecta a los planes para la vacante que deja María Casado, Mediaset no se ha pronunciado. En principio, Carmen Corazzini iba a darle el relevo en Informativos Telecinco durante las vacaciones, por lo que, por el momento, la plaza la ocuparía la presentadora que fue el rostro de El Tiempo de Cuatro y que colabora en algunos programas de la casa.

María Casado aterrizó en el fin de semana de Telecinco tras varios lustros al servicio de los espacios informativos de TVE. Lo hizo en 2024, cuando ya llevaba cuatro años alejada de la televisión pública, que abandonó en 2020.

Durante la primera etapa en Informativos Telecinco, presentó la edición de fin de semana -que incluye la sobremesa y la noche- junto a David Cantero. El periodista también dejó el espacio en marzo de 2025, y María Casado ha llevado desde entonces el timón en solitario.

María Casado ha dado una identidad propia a los informativos del fin de semana de Telecinco, con espontaneidad y con un desenfado que le ha llevado, por ejemplo, a recrear en directo el confesionario de los conciertos de Rosalía para hacer alusión a la noticia de la gira de la artista. Con ello ha logrado también generar conversación social en redes.