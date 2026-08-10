Tráiler de ‘The Only Living Pickpocket in New York’: Los Oscar le deben una nominación a John Turturro

El cine es el único arte capaz de capturar la esencia de un lugar. El celuloide tiene a verdaderos expertos dentro de la radiografía urbana. Ahí está Fellini con Roma, Wong Kar-wai con Hong Kong o Woody Allen con Nueva York. Ahora, es precisamente esta última la que vuelve a contar con una oda incondicional de la mano del debutante Noah Segan. El primer tráiler de The Only Living Pickpocket in New York nos muestra a un carterista veterano encarnado en la piel de un John Turturro cuya carrera pide a gritos una primera nominación al Oscar.

La cinta se estrenó en enero, dentro del festival de Sundance, y ahora, por fin, se acerca su estreno en Norteamérica. Dentro del suelo estadounidense, el filme de Segan se estrenará en cines el próximo 23 de octubre. En cambio, en España todavía tendremos que esperar a ver qué distribuidora se hace con una película que, con un 100% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes, podría funcionar como una de las grandes revelaciones de la inminente temporada de premios. Sobre todo, teniendo en cuenta la deuda histórica que existe con el fantástico actor de Clockers (1995).

Tráiler de ‘The Only Living Pickpocket in New York’

La sinopsis oficial del largometraje es la siguiente: «Harry Lehman es un carterista veterano que ejerce su oficio con ganancias cada vez menos en una Nueva York radicalmente transformada. Las carteras en efectivo han sido reemplazadas por tarjetas de crédito fácilmente cancelables, mientras Harry intenta llegar a fin de mes cuidando de su esposa discapacitada, Rosie. Cuando sin darse cuenta roba y vende una valiosa memoria USB, este desgastado ladrón se verá inmerso en una carrera contrarreloj para devolver el botín o enfrentarse a una mafia criminal vengativa».

Aparte de Turturro, The Only Living Pickpocket in New York completa su elenco principal con Steve Buscemi, Giancarlo Esposito, Will Price, Tatiana Maslany y Jamie Lee Curtis, entre otros.

Rian Johnson (Puñales por la espalda), productor ejecutivo de la cinta, explicó que, a diferencia de otros proyectos, la ópera prima de Segan representaba la esencia de la Gran Manzana. «Hoy en día, si ves una película sobre Nueva York, es Nueva York con un par de tomas de la ciudad filmadas con cámara secundaria. Cuando ves esta película, está impregnada de Nueva York. Está completamente empapada de la ciudad», le explicaba Johnson a Indiewire.

La crítica se rinde a John Turturro

Si atendemos a las primeras críticas internacionales, The Only Living Pickpocket in New York es un filme fantástico en el que el tres veces nominado al Globo de Oro y cuatro veces nominado al Emmy está fantástico.

«Queda claro que esta película, reflexiva, serena e hipnótica, sale del corazón de Segan, neoyorquino de pura cepa. Es un cariñoso homenaje a la ciudad y a su amplio canon cinematográfico, y un regalo para el maravilloso Turturro», escribía David Rooney para THR.

En el mercado internacional, Sony Pictures se encarga de la exhibición.