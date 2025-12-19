Woody Allen reniega de esta gran obra maestra de su filmografía: «La recuerdo como decepcionante»

Cuando se analiza la filmografía de un cineasta como Woody Allen, resulta tremendamente complicado clasificar un único título en la siempre cuestionable categoría de obra maestra. Entre otras cosas, porque aunque el humor siempre ha sido su género estrella, el imaginario fílmico del neoyorquino es más ecléctico de lo que podría parecer a simple vista. No obstante y aprovechando que en breves afrontará el proyecto de rodar su próximo largometraje en Madrid, nunca está de más recordar cuál es la aplaudida cinta de su currículum fílmico que al director, no le apasiona tanto como a la crítica y a sus acólitos. No, no nos referimos a Match Point ni a Desmontando a Harry, sino a la celebrada Manhattan.

Considerada por muchos como la apuesta audiovisual más apabullante del realizador, Manhattan es para la prensa especializada, la gran obra maestra de Woody Allen. Eso sí, fue dos años antes cuando el autor se coronó en la alfombra roja con Annie Hall, el filme que le valió tres premios de la Academia (Oscar a la mejor película, guion original y dirección). Pero para la prensa especializada y la cinefilia en general, ese acabado visual de blanco y negro del maestro Gordon Willis y esos grandes planos generales, elevan el estatus de Manhattan sin duda, a la altura de las mejores películas de los 70.

En su edición de las estatuillas doradas sin embargo, poco tuvo que hacer frente a apuestas de la talla Kramer contra Kramer, All That Jazz y Apocalypse Now. A diferencia de otros narradores como Quentin Tarantino, la expresión «obra maestra» no suele salir de la boca de Woody Allen. Más bien todo lo contrario, siendo un director tremendamente autocrítico al que no se le caen los anillos a la hora de pronunciarse sobre sus trabajos.

La gran obra maestra de Woody Allen

La neurosis del director de Granujas de medio pelo con el título distribuido por la United Artist (UA) fue tal que hasta incluso se planteó la idea de cancelar el estreno.

En una entrevista para THR, Allen explicaba así su idea de intentar evitar el estreno:

«Cuando hice Manhattan y la vi, me decepcionó mucho. Hablé con Arthur Krim (director de la UA) y le dije ‘Si no estrenáis esta película, haré una gratis para vosotros’. Me respondió ‘Estás loco. Nos gusta la película y tenemos una inversión. Pedimos dinero prestado para hacerla. No podemos gastarnos millones de dólares y luego no estrenarla. Es una locura’. Así que la estrenaron y fue un gran éxito».

Posteriormente, el pensamiento del cineasta mucho más allá asegurando que a día de hoy, la recordaba como «decepcionante».

¿De qué trata ‘Manhattan’?

La sinopsis oficial de Manhattan nos pone en la piel de Isaac Davis, un hombre de mediana edad que tiene su vida patas arriba. Su ex esposa lesbiana lo odia, no valora su trabajo y tiene una novia de 17 años a la que no ama. Entonces conoce a Mary, una sexy snob amante de su mejor amigo de la cual se enamora perdidamente.

Acompañando a Woody Allen en su obra maestra, el casting principal de la cinta presenta nombres como Mariel Hemingway, Michael Murphy, Meryl Streep y por supuesto, su gran musa, la recientemente fallecida Diane Keaton.