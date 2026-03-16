7 momentos históricos de los Oscar 2026: de Sean Penn a la victoria internacional de ‘Valor sentimental’

La temporada de premios ha llegado a su final con la celebración la pasada noche de la alfombra roja. Una batalla tras otra reinó con seis estatuillas doradas, Sirat se ha ido tristemente de vacío y en general, hemos vuelto a tener una velada repleta de emociones, sorpresas y discursos emocionantes. Pero a pesar de todos los clichés repetidos, la 98ª. edición de la flor y nata de la industria audiovisual nos ha brindado algunos de los mejores momentos históricos en unos Oscar 2026 cargados de hitos que marcan récords icónicos dentro de la meca del celuloide. Estos son los siete premios que ponen un punto y aparte en la tradición de los Oscar:

7 momentos históricos de los Oscar 2026

1-Sean Penn: triplete de Premios Oscar

No asistió a la gala generando así uno de los mejores momentos de los Oscar 2026, gracias a la improvisación de Kieran Culkin. El actor de Succession era el ganador del anterior año en la categoría y por tanto, el encargado de recoger el premio al mejor actor de reparto, matizando que el californiano no había querido «o podido» ir a la ceremonia. Con la consideración, Sean Penn se convierte en uno de los pocos actores en tener en sus vitrinas tres premios de la Academia.

2-Autumn Durald Arkapaw

Nunca en los 98 años de historia de los premios Oscar, una mujer se había llevado la categoría de mejor fotografía. Autumn Durald Arkapar es la primera en hacerlo por el increíble desempeño visual de Los pecadores. Utilizando lentes vintage y el Panavision 65, la cinta de Ryan Coogler adquirió una textura granulada increíble que mete de lleno al espectador en la ambientación de la película, evocando a otras grandes piezas de terror clásicas. Hasta ahora, sólo tres mujeres habían optado a la nominación; Rachel Morrison (For Mudbound), Ari Wegner (El poder del perro) y Mandy Walker (Elvis)

3-Michael B. Jordan por partida doble

Más por la sobreexposición de Timothée Chalamet que por el mérito de Michael B. Jordan, el Oscar al mejor actor protagonista ha caído del lado del intérprete de Los pecadores. Antes de su estatuilla, la única estrella que había conseguido dicho reconocimiento interpretando a dos personajes en un único largometraje era Lee Marvin con La ingenua explosiva (1965). 60 años después, el californiano rompe ese récord dando vida a los carismáticos gemelos, Smoke y Stack.

4- El premio a la mejor dirección de casting

Fue uno de los mejores momentos de los Oscar 2026 y sin duda, un punto clave e histórico para la casi centenaria gala. Un premio que Cassandra Kulukundis consigue por su gran labor en el variopinto casting de Una batalla tras otra.

5-El récord negativo de ‘Los pecadores’

Aunque ha logrado algún que otro premio, Los pecadores ha terminado obteniendo un récord negativos: es la mayor perdedora de la competencia. El trabajo de Coogler perdió 12 categorías de loas 16 a las que estaba nominada. Un dudoso mérito que hace poco pertenecía a Paso decisivo (1977) y El color púrpura (1985).

6-Jessie Buckley, reina de Irlanda

La primera actriz irlandesa en llevarse un Oscar fue Brenda Fricker, alzándose con la consideración a mejor actriz de reparto. No obstante, Buckley es la primera de su país en llevarse la categoría principal interpretativa. No es para menos, su desempeño como Agnes en Hamnet es magistral.

7-‘Valor sentimental’, la primera de su país

Fue uno de los mejores títulos del año pasado y con su triunfo en la sección extranjera, Valor sentimental se convierte en el primer filme noruego de la historia en llevarse el Oscar a la mejor película internacional.