No te lo creerás, pero esta película de Prime Video sucedió de verdad: la historia del simpático ladrón que robó 45 McDonald’s

Ya lo dice el adagio popular y, particularmente en el cine, lo hemos visto en infinidad de ocasiones: la realidad, a veces, supera a la ficción. El celuloide, como todo arte, mira de frente a los sucesos cotidianos, impregnándose de historias verídicas que, bajo ciertas licencias creativas, terminan convirtiéndose en películas tan singulares como su propio material primigenio. Una de estas últimas adaptaciones basadas en hechos reales resulta difícil de creer, pero sucedió tal y como se cuenta: Roofman, la historia real del hombre que atracó 45 McDonald’s, está triunfando en el catálogo de Prime Video.

Estrenada en el pasado 2025, la cinta de Derek Cianfrance no obtuvo una respuesta positiva en su paso por las salas. Su tono narrativo un tanto agridulce, sumado a una campaña de marketing deficiente, terminaron por sepultar un producto que, per se, ya partía de un público objetivo de nicho. Por suerte, los 34 millones de dólares recaudados no le dolieron tanto a la Paramount Pictures debido a que su presupuesto de 19 millones era lo suficientemente ajustado como para no asumir grandes riesgos comerciales. Ahora, como suele ocurrir en esta dinámica de reclamos entre el patio de butacas y la comodidad del visionado doméstico, Roofman ha encontrado en Prime Video un espacio a prueba de desconfianza y reticencias que además cuenta con el atractivo de tener como protagonista a Channing Tatum.

‘Roofman’: la realidad supera a la ficción en Prime Video

Roofman: Un ladrón en el tejado nos pone en la piel de Jeffrey Manchester, un carismático fugitivo con un método poco convencional para perpetrar sus atracos: atrincherarse en los tejados de la reconocida marca de comida rápida para robar a la hora de apertura de los comercios.

Siempre con una gran educación por bandera, tras ser arrestado y posteriormente huir de la justicia de nuevo, el hombre apodado como Roofman («El hombre del techo») termina ocultándose en una tienda de juguetes. Su estricta rutina cambia por completo cuando se enamora inesperadamente de una de las empleadas del establecimiento en el que se esconde.

Por el momento, Roofman sólo se encuentra disponible en Prime Video, contando con un reparto de lujo en el que encontramos a los nominados al Oscar Kirsten Dunst y Lakeith Stanfield y el ganador del Globo de Oro, Peter Dinklage. Tras ellos, Lily Collias, Kennedy Moyer, Juno Temple, Ben Mendelsohn, Uzo Aduba y Molly Price cierran el elenco secundario.

La historia se toma sus licencias

Como en toda dramatización, Roffman se toma algunas licencias para que la historia funcione mejor. Eso sí, Cianfrance investigó el caso en profundidad, teniendo varias entrevistas con el personaje real. Por ejemplo, el rol de Leigh (Dunst) no trabajaba realmente en la juguetería, sino en una de las oficinas corporativas de la marca.

Aunque lo que más llama la atención y revela la naturaleza irónicamente amable del criminal es que los guionistas tuvieron que construir uno de los personajes que le ayudan desde cero, pues Manchester quiso proteger su identidad a toda costa para que este no se pudiese meter en líos posteriores.